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719 ألف مراجع ومنوم في الصحة النفسية

10/23/2024 11:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير وزارة الصحة حول المراجعين والمنومين في أقسام الصحة النفسية بوزارة الصحة حسب المجموعات المرضية للتصنيف الدولي للأمراض عام 2023، أن إجمالي المراجعين والمنومين في أقسام الصحة النفسية التابعة للوزارة بلغ 719683 شخصا، في حين سيطرت اضطرابات المزاج على المراجعين الذين بلغ عددهم 681 ألف شخص بواقع 194071 حالة، في حين شخصت حالة 156 ألف شخص بالفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية في المرتبة الثانية من الأمراض الأكثر شيوعا.
المرضى المنومون
سيطرت الاضطرابات النفسية والسلوكية نتيجة تعاطي مواد ذات تأثير نفساني، على قائمة المنومين في أقسام الصحة النفسية بواقع 18143 حالة، فيما تنوعت الحالات الأخرى بين أمراض صعبة وأكثر صعوبة وأمراض في مراحل متقدمة ومتقدمة أكثر، من أبرزها: الفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية، والمتلازمات السلوكية المرتبطة بمشاكل فيسيولوجية، والاضطرابات الشخصية والسلوكية للبالغين، والتخلف العقلي، واضطرابات النمو النفسي، والاضطرابات المرتبطة بمرحلة الطفولة والمراهقة، واضطرابات نفسية غير محددة.
تحليل المراجعين
بلغ إجمالي مراجعي العيادات النفسية 681146 مريضا منهم 567672 مراجعاً يترددون على أقسام الصحة النفسية بشكل مستمر، أما عدد المراجعين الجدد الذين تم تسجيلهم العام الماضي فبلغ 113474 مراجعا.
وبالنسبة للمنومين فبلغ عددهم 38537 مريضا، منهم 19349 يخرجون ويعودون للتنويم مرة أخرى، فيما بلغ عدد المنومين الجدد 19188 مريضا.
المنومون
1567 اضطرابات عضوية وأعراض واضطرابات عقلية
18143 اضطرابات نفسية وسلوكية نتيجة تعاطي مواد ذات تأثير نفساني
9203 الفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية
4605 اضطرابات المزاج
1709 الاضطرابات العصبية المرتبطة بالتوتر والأمراض الجسدية
530 المتلازمات السلوكية المرتبطة بمشاكل فيسيولوجية
514 اضطرابات شخصية وسلوكية للبالغين
513 التخلف العقلي
247 اضطرابات النمو النفسي
163 اضطرابات سلوكية وعاطفية تبدأ عادة في مرحلة الطفولة والمراهقة
1343 اضطرابات نفسية غير محددة الإجمالي للمراجعين
681146 إجمالي المراجعين
567672 مراجعون يترددون على أقسام الصحة النفسية
113474 المراجعون الجدد
الإجمالي للمنومين
38537 إجمالي المنومين
19349 يخرجون ويعودون للتنويم مرة أخرى
19188 المنومون الجدد
719683 إجمالي المراجعين والمنومين

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