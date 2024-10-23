719 ألف مراجع ومنوم في الصحة النفسية

(MENAFN
- Al Watan)
كشف تقرير وزارة الصحة حول المراجعين والمنومين في أقسام الصحة النفسية بوزارة الصحة حسب المجموعات المرضية للتصنيف الدولي للأمراض عام 2023، أن إجمالي المراجعين والمنومين في أقسام الصحة النفسية التابعة للوزارة بلغ 719683 شخصا، في حين سيطرت اضطرابات المزاج على المراجعين الذين بلغ عددهم 681 ألف شخص بواقع 194071 حالة، في حين شخصت حالة 156 ألف شخص بالفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية في المرتبة الثانية من الأمراض الأكثر شيوعا. المرضى المنومون
سيطرت الاضطرابات النفسية والسلوكية نتيجة تعاطي مواد ذات تأثير نفساني، على قائمة المنومين في أقسام الصحة النفسية بواقع 18143 حالة، فيما تنوعت الحالات الأخرى بين أمراض صعبة وأكثر صعوبة وأمراض في مراحل متقدمة ومتقدمة أكثر، من أبرزها: الفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية، والمتلازمات السلوكية المرتبطة بمشاكل فيسيولوجية، والاضطرابات الشخصية والسلوكية للبالغين، والتخلف العقلي، واضطرابات النمو النفسي، والاضطرابات المرتبطة بمرحلة الطفولة والمراهقة، واضطرابات نفسية غير محددة.
تحليل المراجعين
بلغ إجمالي مراجعي العيادات النفسية 681146 مريضا منهم 567672 مراجعاً يترددون على أقسام الصحة النفسية بشكل مستمر، أما عدد المراجعين الجدد الذين تم تسجيلهم العام الماضي فبلغ 113474 مراجعا.
وبالنسبة للمنومين فبلغ عددهم 38537 مريضا، منهم 19349 يخرجون ويعودون للتنويم مرة أخرى، فيما بلغ عدد المنومين الجدد 19188 مريضا. المنومون
1567 اضطرابات عضوية وأعراض واضطرابات عقلية
18143 اضطرابات نفسية وسلوكية نتيجة تعاطي مواد ذات تأثير نفساني
9203 الفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية
4605 اضطرابات المزاج
1709 الاضطرابات العصبية المرتبطة بالتوتر والأمراض الجسدية
530 المتلازمات السلوكية المرتبطة بمشاكل فيسيولوجية
514 اضطرابات شخصية وسلوكية للبالغين
513 التخلف العقلي
247 اضطرابات النمو النفسي
163 اضطرابات سلوكية وعاطفية تبدأ عادة في مرحلة الطفولة والمراهقة
1343 اضطرابات نفسية غير محددة الإجمالي للمراجعين
681146 إجمالي المراجعين
567672 مراجعون يترددون على أقسام الصحة النفسية
113474 المراجعون الجدد الإجمالي للمنومين
38537 إجمالي المنومين
19349 يخرجون ويعودون للتنويم مرة أخرى
19188 المنومون الجدد
719683 إجمالي المراجعين والمنومين
MENAFN23102024000089011017ID1108813785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.