تحسين تصنيف مصر الائتمانى مرهون بتحقيق مستهدفات خطة الإصلاح الاقتصادى

MENAFN - Al-Borsa News) قال مُحللون اقتصاديون، إن مصر تُنفذ حالياً مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى وبعضها لم يُستكمل بعد، ما يُعد عنصراً رئيسياً لتحسين تصنيف مصر الائتمانى.

وأشاروا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت خلال الفترة الماضية ولكن ليس بالقدر الكافى لتعديل التصنيف للأفضل.

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وثبتت وكالة ((ستاندرد أند بورز)) للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت أنها تدرس رفع تصنيفاتها إذا تحسنت مواقف الديون الحكومية أو الخارجية لمصر بوتيرة أسرع، سواء عبر تسريع خفض الديون، أو ببيع الأصول الحكومية المخطط له وتعزيز نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضحت سارة سعادة، كبير محللى الاقتصاد الكلى بشركة ((سى آى كابيتال))، أن مصر مازالت فى مرحلة تنفيذ مستهدفات خطة الإصلاح الاقتصادى وبعض الأهداف فى مرحلة التحقيق، وهى النقطة الفارقة لتحسين تصنيف مصر الائتمانى، خاصة مع استمرار تحسن أداء ميزان المدفوعات وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأرجعت الوكالة تباطؤ النمو الاقتصادى الحقيقى فى مصر إلى 2.4% فى السنة المالية 2024، جزئياً إلى نقص توافر العملة الأجنبية لمعظم السنة وارتفاع التضخم، مع توقعات بالانتعاش خلال 2025 ليبلغ متوسط 4.2% فى 2025-2027.

قال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات فى لندن، إن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى بعد أن ارتفع منذ أشهر يعد أمراً إيجابيًا، لأن الأوضاع مازالت عند حالتها، ولم يشهد السوق تحسناً سوى فى التدفقات الأجنبية بفعل صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى أن زيادة التدفقات الأجنبية لم تعد كافية لتحسين تصنيف مصر الائتمانى، وإنما هناك ضرورة مُلحة لحسن توظيفها واستغلالها.

وأوضح أن الدين الخارجى لا يزال مرتفعاً حتى بعدما تراجع نسبياً بعد تحويل الودائع لاستثمارات، متوقعاً أن يسجل تحركات تصاعدية خلال الفترة المقبلة لزيادة التزامات مصر الخارجية لصندوق النقد.

وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدين الخارجى لمصر انخفض بنحو 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، مُسجلاً 152.8 مليار دولار فى يونيو الماضى بدلاً من 168 مليار دولار فى ديسمبر 2023.

وذكر متولى أن رفع المؤسسات الدولية لتصنيف مصر الائتمانى يحتاج إلى وجود مزيد من الإصلاحات الاقتصادية من السيطرة على ارتفاع الأسعار مثل البنزين، وتنفيذ فعلى لبرنامج الطروحات، ونمو ملحوظ فى الاحتياطى الأجنبى، واستمرار العمل بنظام سعر صرف مرن.

وتطرق لضرورة المرونة فى التعامل مع تبعات التوترات الجيوسياسية والتحوط بتوفير مخزونات استراتيجية دون استنزاف الاحتياطى الأجنبى فى ذلك الشأن.

وقال عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن التوترات الجيوسياسية سبب رئيسى وراء عدم رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى الوقت الحالى، خاصة لأثرها السلبى على تدفقات إيرادات قناة السويس.

وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 9.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022-2023

وأضاف ((الألفى))، أن رفع التصنيف الائتمانى يتطلب اتخاذ إجراء بقوة القرارت التى اتخذتها الحكومة فى مارس الماضى، حينما حرر البنك المركزى المصرى سعر الصرف فى مارس الماضى، ما ساهم فى القضاء على السوق الموازى للعملات الأجنبية وزيادة تدفقات السيولة الدولارية بالقنوات الرسمية للاقتصاد.

وقالت ((ستاندرد آند بورز)) إنها قد تخفض رؤيتها المستقبلية إلى مستقرة إذا تراجع التزام السلطات بالإصلاحات الاقتصادية، أو إذا عادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية، ومن الممكن أن تتخذ إجراءً سلبياً بشأن التصنيف إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة إلى اللجوء إلى إعادة هيكلة الديون وهى احتمالية تراها صعبة، أو إذا بدأت المخاطر الجيوسياسية الإقليمية فى التأثير بشكل كبير على مصر.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يحتاج لبعض المتطلبات غير متوفرة لدينا فى الوقت الحالى، مثل الانتهاء من خطة الإصلاح الاقتصادى التى نسعى لتنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولى مثل إلغاء الدعم على المواد البترولية.

وأضاف ((شفيع))، أن إلغاء الدعم على المواد البترولية يعقبه موجة تضخمية تتطلب استمرار التشديد النقدى، والذى سيؤثر سلباً على عجلة الاستثمار، ما دفع المؤسسات المالية الدولية لخفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024 ـ 2025.

وأشار إلى تثبيت التصنيف الائتمانى فى ظل المعطيات الحالية مناسب، موضحاً أن تدفق السيولة الدولارية داخل الاقتصاد غير مستقر، بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها السلبى على إيرادات قناة السويس.

لكنه ذكر أن مصر تنتظر تنفيذ الطروحات الحكومية وضخ استثمارات سعودية محلياً خلال الفترة المقبلة.