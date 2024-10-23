3 شركات تأجير تمويلى تعتزم إصدارات سندات تجارية طويلة الأجل

MENAFN - Al-Borsa News) تبحث 3 من شركات التأجير التمويلى إصدار سندات تجارية طويلة الأجل بدلاً من سندات التوريق، بحسب مصادر تحدثت لـ((البورصة)).

وأضافت المصادر أن إصدار سندات تجارية يأتى بغرض توفير التمويل اللازم لضمان استمرار عملياتها التشغيلية بعد محاولات مع البنوك للاكتتاب فى سندات التوريق الخاصة بإصدارتها عبر صناديق الاستثمار وهى الفكرة التى لم تلقى رواجًا لدى كثير من البنوك، واستجاب لها بعض منهم.

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وأوضحت المصادر، ان الإصدار الأخير الخاص بشركة (( كورب سليوشن)) التابعة لـ ((إى أف جى للحلول التمويلية)) والبالغة قيمته نحو 450 مليون جنيه، هو إصدار لسندات تجارية أجل 5 سنوات.

ويعد السند التجارى أحد أنواع الإصدار التى تتم عادة من قبل الشركات ذات القدرة المالية الكبيرة، وتمثل السندات أداة ضمان للديون طويلة الأجل، ويتم عبر صياغة عقد ائتمانى بين الشركة المصدرة للسند، والوصى الذى يدير مصالح المستثمرين، وهو ورقة مالية فى نهاية الأمر.

أما سندات التوريق فعادة ما تكون مدعومة بأصول مالية، وهذا ما يحدد قيمتها. ويتم تجميع هذه الأصول وإعادة تجميعها كأوراق مالية قابلة للتداول.

وحدد البنك المركزى الحد الأقصى لعمليات التمويل لإجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى بنسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.

وألزم البنك المركزى ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة فى مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.

وشدد البنك، على عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.

وأثرت تلك الضوابط على قدرة قطاع التأجير التمويلى على الوصول لتمويلات وتسهيلات ائتمانية إلى جانب صعوبة إصدار السندات خاصة أن المكتتبين دائماً فى السندات هم البنوك.