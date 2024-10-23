بنيان تقترب من إتمام زيادة رأسمالها بأكثر من 400 مليون جنيه تمهيدًا للطرح

MENAFN - Al-Borsa News) أوشكت شركة بنيان للتنمية والتجارة، التابعة لشركة كومباس كابيتال، على إتمام زيادة رأسمال الشركة بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه خلال الشهر الجارى، وفق ما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر أن رأسمال الشركة حاليًا يبلغ 1.238 مليار جنيه، من المتوقع أن يصل بعد الزيادة إلى 1.65 مليار جنيه، تمهيدًا لإتمام عملية طرح الشركة فى المصرية.

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وأكدت أن الشركة تسعى لإتمام ملف القيد بغرض التقدم به للبورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى، حيث تخطط لجمع بين 7 و8 مليارات جنيه من عملية الطرح عبر طرح حصة مؤثرة من الشركة.

وعينت الشركة مكتب“معتوق بسيونى والحناوى” مستشارًا قانونيًا إلى جانب المستشارين الماليين لتولى مهام عملية طرح الشركة بالبورصة المصرية.

وتابعت، أن الشركة تعتزم توظيف حصيلة الطرح فى شراء مساحات ومبانى إدارة جديدة، فضلاً عن خطة توسعية فى شراء أصول لوجستية – مخازن- يتم تأجيرها لشركات ذات ثقل بقطاعات متنوعة.

وأكدت على أن قيد“بنيان” فى البورصة المصرية يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة فى مجال الاستثمار بالعقارات الإدارية والتجارية، بدون الحاجة لشراء مبنى أو محل معين، كما يتيح إمكانية دخول أى صاحب مبنى تجارى أو إدارى فى الشركة عبر دمج الأصل مقابل الحصول على أسهم.

وتعمل“بنيان” في مجال تطوير المشروعات العقارية المتخصصة، وتمتلك عددا من المبانى الإدارية فى أنحاء شرق القاهرة والتجمع الخامس.

كما تمتلك الشركة ايضًا مشروع“ديزاين بوليس مول” الواقع على مساحة 117 ألف متر مربع بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، والذي يضم أكثر من 300 متجر تجزئة ومطعم ومرافق ترفيهية.