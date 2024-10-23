بنيان تقترب من إتمام زيادة رأسمالها بأكثر من 400 مليون جنيه تمهيدًا للطرح

(MENAFN
- Al-Borsa News) أوشكت شركة بنيان للتنمية والتجارة، التابعة لشركة كومباس كابيتال، على إتمام زيادة رأسمال الشركة بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه خلال الشهر الجارى، وفق ما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر أن رأسمال الشركة حاليًا يبلغ 1.238 مليار جنيه، من المتوقع أن يصل بعد الزيادة إلى 1.65 مليار جنيه، تمهيدًا لإتمام عملية طرح الشركة فى البورصة المصرية.
موضوعات متعلقة
البنك الدولى: مصر تسدد 60.8 مليار دولار ديونا خارجية العام المالى الحالى 3 شركات تأجير تمويلى تعتزم إصدار سندات تجارية طويلة الأجل تحسين تصنيف مصر الائتمانى مرهون بتحقيق مستهدفات خطة الإصلاح الاقتصادى
وأكدت أن الشركة تسعى لإتمام ملف القيد بغرض التقدم به للبورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى، حيث تخطط لجمع بين 7 و8 مليارات جنيه من عملية الطرح عبر طرح حصة مؤثرة من الشركة.
وعينت الشركة مكتب“معتوق بسيونى والحناوى” مستشارًا قانونيًا إلى جانب المستشارين الماليين لتولى مهام عملية طرح الشركة بالبورصة المصرية.
وتابعت، أن الشركة تعتزم توظيف حصيلة الطرح فى شراء مساحات ومبانى إدارة جديدة، فضلاً عن خطة توسعية فى شراء أصول لوجستية – مخازن- يتم تأجيرها لشركات ذات ثقل بقطاعات متنوعة.
وأكدت على أن قيد“بنيان” فى البورصة المصرية يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة فى مجال الاستثمار بالعقارات الإدارية والتجارية، بدون الحاجة لشراء مبنى أو محل معين، كما يتيح إمكانية دخول أى صاحب مبنى تجارى أو إدارى فى الشركة عبر دمج الأصل مقابل الحصول على أسهم.
وتعمل“بنيان” في مجال تطوير المشروعات العقارية المتخصصة، وتمتلك عددا من المبانى الإدارية فى أنحاء شرق القاهرة والتجمع الخامس.
كما تمتلك الشركة ايضًا مشروع“ديزاين بوليس مول” الواقع على مساحة 117 ألف متر مربع بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، والذي يضم أكثر من 300 متجر تجزئة ومطعم ومرافق ترفيهية.
MENAFN23102024000202011048ID1108813782
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.