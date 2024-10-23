البنك الدولى: مصر تسدد 60.8 مليار دولار ديونا خارجية العام المالى الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك الدولى جدول سداد الديون الخارجية لمصر خلال العام المالى الحالى ويتضمن سداد التزامت بقيمة 60.8 مليار دولار فى الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025.
وبحسب البيانات يتضمن الجدول التزامات بقيمة 14.7 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى، والذى انتهى بالفعل، بينما الربع الحالى يتعين سداد نحو 15 مليار دولار.
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ويصل جدول سداد الالتزامات إلى ذروته فى الربع الثالث والذى يبدأ فى يناير المقبل بقيمة 20.59 مليار دولار، بينما تتراجع الأعباء الخارجية فى الربع الأخير إلى 10.5 مليار دولار، وتنقسم إلى 52.8 مليار دولار أصل دين ونحو 8.1 مليار دولار فوائد.
ويتعين على البنك المركزى سداد 20.8 مليار دولار ودائع لديه خلال العام المالى الحالى، وهى الودائع التى يجرى تجديد معظمها باستمرار، فيما يتعين على الحكومة سداد سندات بقيمة 3.3 مليار دولار.
يشمل جدول السداد قروض بقيمة 31.04 مليار دولار على مختلف الجهات، بواقع 13.6 مليار جنيه يتعين على الحكومة سدادها بخلاف 2.5 مليار دولار قروض على البنك المركزى، ونحو 13.3 مليار دولار على البنوك، فيما يستحق على القطاعات الأخرى قروضًا بنحو 1.7 مليار دولار، وتشمل الالتزامات تسهيلات تجارة خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك الدولى، أن جدول السداد للعام المالى المقبل يتضمن 21.7 مليار دولار فقط.
وتسعى الحكومة فى الوقت الحالى للتوصل إلى صفقات استثمارية مع السعودية يمكن من خلالها تحويل الودائع السعودية البالغة 10 مليارات دولار و تستحق معظمها خلال العام المالى الحالى.
وكان الدين الخارجى لمصر تراجع خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 152.9 مليار دولار مقابل 168 مليار دولار بنهاية 2023، بدعم من صفقة رأس الحكمة التى أدت لتدفق 24 مليار دولار لمصر بخلاف تحويل ودائع إماراتية بالدولار إلى الجنيه.
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