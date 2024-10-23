البنك الدولى: مصر تسدد 60.8 مليار دولار ديونا خارجية العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك الدولى جدول سداد الديون الخارجية لمصر خلال العام المالى الحالى ويتضمن سداد التزامت بقيمة 60.8 مليار دولار فى الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025.

وبحسب البيانات يتضمن الجدول التزامات بقيمة 14.7 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى، والذى انتهى بالفعل، بينما الربع الحالى يتعين سداد نحو 15 مليار دولار.

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ويصل جدول سداد الالتزامات إلى ذروته فى الربع الثالث والذى يبدأ فى يناير المقبل بقيمة 20.59 مليار دولار، بينما تتراجع الأعباء الخارجية فى الربع الأخير إلى 10.5 مليار دولار، وتنقسم إلى 52.8 مليار دولار أصل دين ونحو 8.1 مليار دولار فوائد.

ويتعين على البنك المركزى سداد 20.8 مليار دولار ودائع لديه خلال العام المالى الحالى، وهى الودائع التى يجرى تجديد معظمها باستمرار، فيما يتعين على الحكومة سداد سندات بقيمة 3.3 مليار دولار.

يشمل جدول السداد قروض بقيمة 31.04 مليار دولار على مختلف الجهات، بواقع 13.6 مليار جنيه يتعين على الحكومة سدادها بخلاف 2.5 مليار دولار قروض على البنك المركزى، ونحو 13.3 مليار دولار على البنوك، فيما يستحق على القطاعات الأخرى قروضًا بنحو 1.7 مليار دولار، وتشمل الالتزامات تسهيلات تجارة خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار.

وكشفت بيانات البنك الدولى، أن جدول السداد للعام المالى المقبل يتضمن 21.7 مليار دولار فقط.

وتسعى الحكومة فى الوقت الحالى للتوصل إلى صفقات استثمارية مع السعودية يمكن من خلالها تحويل الودائع السعودية البالغة 10 مليارات دولار و تستحق معظمها خلال العام المالى الحالى.

وكان الدين الخارجى لمصر تراجع خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 152.9 مليار دولار مقابل 168 مليار دولار بنهاية 2023، بدعم من صفقة رأس الحكمة التى أدت لتدفق 24 مليار دولار لمصر بخلاف تحويل ودائع إماراتية بالدولار إلى الجنيه.