بنك اليابان: من الصعب تحديد الحجم المناسب لزيادة أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ بنك اليابان إن تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2% بطريقة مستدامة سيستغرق وقتًا، وحذر من تكلفة التحرك ببطء شديد في رفع أسعار الفائدة.

وأوضح“كازو أويدا” أنه من الصعب للغاية تحديد الحجم المناسب لرفع أسعار الفائدة بسبب صعوبة تقدير سعر الفائدة المحايد -المعدل الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده- في اليابان.

موضوعاتصندوق الثروة النرويجي: حان الوقت لتوخي الحذر في سوق الأسهم التمويل الدولي: مقترحات الجمركية ستؤدي لارتفاع أسعار الفائدة صندوق النقد: الدين العام سيصل إلى 100% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030

وأشار إلى أن التضخم الأساسي في اليابان كان قريبًا من الصفر قبل عام 2022، قبل أن يبدأ في الارتفاع بسبب تضخم أسعار الطاقة والغذاء العالمية، بالإضافة إلى زيادة الأجور.

وأضاف“أويدا” أمام لجنة في صندوق النقد الدولي الأربعاء:” نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح في ظل قدر كبير من عدم اليقين، لأن المشكلة أن التحرك التدريجي يخلق توقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات منخفضة لفترة طويلة جدًا”.