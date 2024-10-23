بنك اليابان: من الصعب تحديد الحجم المناسب لزيادة أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محافظ بنك اليابان إن تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2% بطريقة مستدامة سيستغرق وقتًا، وحذر من تكلفة التحرك ببطء شديد في رفع أسعار الفائدة.
وأوضح“كازو أويدا” أنه من الصعب للغاية تحديد الحجم المناسب لرفع أسعار الفائدة بسبب صعوبة تقدير سعر الفائدة المحايد -المعدل الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده- في اليابان.
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وأشار إلى أن التضخم الأساسي في اليابان كان قريبًا من الصفر قبل عام 2022، قبل أن يبدأ في الارتفاع بسبب تضخم أسعار الطاقة والغذاء العالمية، بالإضافة إلى زيادة الأجور.
وأضاف“أويدا” أمام لجنة في صندوق النقد الدولي الأربعاء:” نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح في ظل قدر كبير من عدم اليقين، لأن المشكلة أن التحرك التدريجي يخلق توقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات منخفضة لفترة طويلة جدًا”.
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