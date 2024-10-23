تغريم جولدمان ساكس وآبل بسبب نشاطهما لبطاقات الائتمان

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- Al-Borsa News) أعلنت هيئة حماية المستهلك الأمريكية أنها فرضت غرامة تتجاوز 89 مليون دولار على شركة“آبل” وبنك“جولدمان ساكس” بسبب سوء التعامل مع النزاعات المتعلقة بمعاملات بطاقات الائتمان الخاصة بصانعة“أيفون”.
وقد أمرت الجهة التنظيمية المقرض الأمريكي بدفع غرامة مدنية قدرها 45 مليون دولار و19.8 مليون دولار كتعويض، بينما غَرّمت“آبل” 25 مليون دولار.
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وترتبط الغرامات بمزاعم تضليل المستهلكين بشأن خطط التمويل الخالية من الفوائد لشراء أجهزة“آبل” بالتقسيط على أشهر.
تم إطلاق بطاقة“آبل” لأول مرة في عام 2019 كبديل لبطاقة الائتمان، وتعتمد على خدمة الدفع عبر الجوال والمحفظة الرقمية للشركة، ودخلت صانعة“أيفون” في شراكة مع“جولدمان ساكس” بصفته البنك المصدر.
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