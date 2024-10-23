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تغريم جولدمان ساكس وآبل بسبب نشاطهما لبطاقات الائتمان

10/23/2024 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت هيئة حماية المستهلك الأمريكية أنها فرضت غرامة تتجاوز 89 مليون دولار على شركة“آبل” وبنك“جولدمان ساكس” بسبب سوء التعامل مع النزاعات المتعلقة بمعاملات بطاقات الائتمان الخاصة بصانعة“أيفون”.

وقد أمرت الجهة التنظيمية المقرض الأمريكي بدفع غرامة مدنية قدرها 45 مليون دولار و19.8 مليون دولار كتعويض، بينما غَرّمت“آبل” 25 مليون دولار.

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وترتبط الغرامات بمزاعم تضليل المستهلكين بشأن خطط التمويل الخالية من الفوائد لشراء أجهزة“آبل” بالتقسيط على أشهر.

تم إطلاق بطاقة“آبل” لأول مرة في عام 2019 كبديل لبطاقة الائتمان، وتعتمد على خدمة الدفع عبر الجوال والمحفظة الرقمية للشركة، ودخلت صانعة“أيفون” في شراكة مع“جولدمان ساكس” بصفته البنك المصدر.

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