مبادرة استعادة الأمل تواصل عملها بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني -في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، وضمن مساعي الكوادر الطبية للمستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة لدعم ومساندة القطاع الصحي، تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الملكية السامية "استعادة الأمل" جهودها لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في قطاع غزة.

وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤:“إن الفرق الطبية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية العاملة ضمن المبادرة الملكية السامية "استعادة الأمل" تستقبل المرضى والمراجعين من أهالي القطاع من مبتوري الأطراف وتعمل بروح الفريق الواحد لبذل ما بوسعها في سبيل التخفيف من آثار المعاناة ورسم الابتسامة في نفوس الأشقاء في قطاع غزة".

من جهته قال مدير المستشفى: "إن عملية تركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف من المصابين يشرف عليها فريق مؤهل ومتخصص ويتمتع بأعلى درجات الكفاءة والحرفية، مؤكداً أن عملية تركيب الطرف وإن كانت عملية غاية في الدقة إلا إنها تتم خلال وقت قصير في حال كان الشخص المصاب مؤهل لتركيب الطرف له.

وبين أخصائي الأطراف الاصطناعية أن الفرق الطبية تستقبل حالات البتر للأطراف من مراجعي المبادرة الملكية السامية "استعادة الأمل" وتعمل على تقديم الرعاية الصحية لمرحلة ما قبل تركيب الطرف وبعده، مضيفاً أنه يراجع عيادة الأطراف الاصطناعية أسبوعياً ما يقارب 50 إلى 60 مراجع ممن يعانوا من بتر في الأطراف نتيجة التعرض للإصابات والشظايا.

وعملت الطواقم الطبية العاملة ضمن المبادرة على تركيب 102 طرفاً منها 88 طرف سفلي و 14 طرف علوي منذ وصولها لأرض المهمة حتى اليوم.

يشار إلى أن "استعادة الأمل" مبادرة أردنية أطلقت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تهدف لتركيب أطراف صناعية لمبتوري الأطراف من خلال عيادتين متنقلتين لمصابي الحرب من أهالي القطاع.