الإسـكـان تـنـفـي إدراج علاوة تحسين الـمـعـيـشـة ضمن مـبالغ تحديـد أقـسـاط الـقـسيـمـة السكنية

الإسـكـان تـنـفـي إدراج علاوة تحسين الـمـعـيـشـة ضمن مـبالغ تحديـد أقـسـاط الـقـسيـمـة السكنية
التاريخ
10/23/2024 7:16:18 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إدراج مبلغ علاوة تحسين المعيشة ضمن المبالغ المحتسبة لتحديد قيمة الأقساط الشهرية لخيار تخصيص قسيمة سكنية، بالإضافة إلى تمويل بناء عبر برنامج تسهيل بقيمة 40 ألف دينار، وهو الخيار المطروح ضمن الخيارات والحلول البديلة لطلبات عام 2004 وما قبلها.
وستقوم الوزارة بالتواصل مع المستفيدين من هذه الخيارات لتوضيح آلية الاستقطاعات الشهرية.
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