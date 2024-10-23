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الإسـكـان تـنـفـي إدراج علاوة تحسين الـمـعـيـشـة ضمن مـبالغ تحديـد أقـسـاط الـقـسيـمـة السكنية

10/23/2024 7:16:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حول‭ ‬إدراج‭ ‬مبلغ‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬ضمن‭ ‬المبالغ‭ ‬المحتسبة‭ ‬لتحديد‭ ‬قيمة‭ ‬الأقساط‭ ‬الشهرية‭ ‬لخيار‭ ‬تخصيص‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬بناء‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬تسهيل‭ ‬بقيمة‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وهو‭ ‬الخيار‭ ‬المطروح‭ ‬ضمن‭ ‬الخيارات‭ ‬والحلول‭ ‬البديلة‭ ‬لطلبات‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬وما‭ ‬قبلها‭.‬

وستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخيارات‭ ‬لتوضيح‭ ‬آلية‭ ‬الاستقطاعات‭ ‬الشهرية‭.‬

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