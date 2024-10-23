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تحقيقاَ لمبدأ التكافل الاجتماعيشراكة مجتمعية مثمرة بين ((التسهيلات التجارية)) و((صندوق الزكاة والصدقات))

10/23/2024 7:16:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬للشركات،‭ ‬جددت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬دعمها‭ ‬السنوي‭ ‬لصندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬والصدقات،‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬الشركة‭ ‬المتواصلة‭ ‬لدعم‭ ‬أهدافها‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وفتح‭ ‬سبل‭ ‬تعاون‭ ‬جديدة،‭ ‬وآفاق‭ ‬استراتيجية‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬والصدقات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جهاد‭ ‬بوكمال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬والصدقات‭ ‬لتمكينه‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬دوره‭ ‬الخيري‭ ‬والتوعوي،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وترسيخ‭ ‬معاني‭ ‬التلاحم‭ ‬والتراحم‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬الشركة‭ ‬بضرورة‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الخير‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬خاصةً‭ ‬وأن‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬مدّ‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬لمختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للأسر‭ ‬المستحقة‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬الصندوق،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الراسخ‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وبدوره‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬صلاح‭ ‬حيدر‭ ‬حسين‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الخيرة‭ ‬والمقدرة‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬والتي‭ ‬تجسد‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬بقطاعيها‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬وتترجمها‭ ‬واقعاً‭ ‬ملموساً،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسهامات‭ ‬الشركة‭ ‬ستترك‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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