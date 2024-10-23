تحقيقاَ لمبدأ التكافل الاجتماعيشراكة مجتمعية مثمرة بين ((التسهيلات التجارية)) و((صندوق الزكاة والصدقات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، جددت شركة البحرين للتسهيلات التجارية دعمها السنوي لصندوق الزكاة والصدقات، التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك في إطار مساعي الشركة المتواصلة لدعم أهدافها المجتمعية، وفتح سبل تعاون جديدة، وآفاق استراتيجية للعمل مع صندوق الزكاة والصدقات.
وفي هذا الصدد، أكد السيد محمد جهاد بوكمال نائب الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، أن الشركة حريصة على مساندة صندوق الزكاة والصدقات لتمكينه من ممارسة دوره الخيري والتوعوي، وذلك تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وترسيخ معاني التلاحم والتراحم بين أبناء الوطن، انطلاقاً من إيمان الشركة بضرورة دعم الجهود الرسمية والأهلية الرامية لتحقيق الخير والرفاهية في المجتمع، خاصةً وأن صندوق الزكاة يقوم بدور فاعل في مدّ يد العون والمساعدة لمختلف شرائح المجتمع وتقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة والمستفيدين من كل المشاريع التي ينفذها الصندوق، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزام الشركة الراسخ بمسؤوليتها الاجتماعية، وتأكيداً على مواصلة دورها الريادي في دعم مختلف المؤسسات الخيرية في المملكة.
وبدوره أشاد السيد صلاح حيدر حسين مدير إدارة صندوق الزكاة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالمبادرات الخيرة والمقدرة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، والتي تجسد مفهوم الشراكة بين المؤسسات بقطاعيها العام والخاص وتترجمها واقعاً ملموساً، لافتاً إلى أن إسهامات الشركة ستترك بصمات واضحة في مجالات المسؤولية المجتمعية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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