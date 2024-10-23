الملك يتلقى برقية شكر وامتنان من وزير الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر وامتنان من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رفع فيها باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية كافة إلى مقام جلالته السامي أصدق عبارات الشكر وعظيم الامتنان لتفضل جلالته باستقبال وتكريم جلالته للكوادر البحرينية من مرتب الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة.
وقال وزير الداخلية: إن استقبال جلالته البهي جسد أنبل دلالات الفخر والاعتزاز وما حمله من معان سامية قد أثلجت الصدور، فنحمد الله ونشكره ونثني عليه على ما حبانا به من قيادة جلالته الذي أعلى البنيان وشيد الإصلاح بإرادته السامية ونظرته المستقبلية الملهمة التي تجلت بمشروعه الوطني الإصلاحي الفريد القائم على مبادئ وطنية راسخة وقيم بحرينية أصيلة جاءت بشائرها وحصاد ثمارها بترسيخ نظام العقوبات البديلة.
وأكد سعي منتسبي الوزارة بكل ما أوتوا من عزم وإخلاص وانتماء جاهدين لخدمة الوطن بارين للقسم الذي أدوه في حمل الأمانة والمسؤولية التي في أعناقهم للمضي قُدمًا في خدمة الوطن والمواطن وصون حقوقه ملتزمين بسيادة القانون مدافعين عن ثوابت الوطن ومكتسباته متضرعين دومًا أن يكونوا عند حسن ظن جلالته حافظين لعزة الوطن وكرامته مستمدين العزم والعون والسند من توجيهات جلالته، داعيًا الله تعالى أن يحفظ جلالته ويرعاه قائدًا، وبانيًا، وأملًا وملاذًا لشعب مملكة البحرين الوفي.
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