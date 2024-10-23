الملك يتلقى برقية شكر وامتنان من وزير الداخلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭: ‬إن‭ ‬استقبال‭ ‬جلالته‭ ‬البهي‭ ‬جسد‭ ‬أنبل‭ ‬دلالات‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬وما‭ ‬حمله‭ ‬من‭ ‬معان‭ ‬سامية‭ ‬قد‭ ‬أثلجت‭ ‬الصدور،‭ ‬فنحمد‭ ‬الله‭ ‬ونشكره‭ ‬ونثني‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حبانا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الذي‭ ‬أعلى‭ ‬البنيان‭ ‬وشيد‭ ‬الإصلاح‭ ‬بإرادته‭ ‬السامية‭ ‬ونظرته‭ ‬المستقبلية‭ ‬الملهمة‭ ‬التي‭ ‬تجلت‭ ‬بمشروعه‭ ‬الوطني‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الفريد‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬وطنية‭ ‬راسخة‭ ‬وقيم‭ ‬بحرينية‭ ‬أصيلة‭ ‬جاءت‭ ‬بشائرها‭ ‬وحصاد‭ ‬ثمارها‭ ‬بترسيخ‭ ‬نظام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭.‬

وأكد‭ ‬سعي‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أوتوا‭ ‬من‭ ‬عزم‭ ‬وإخلاص‭ ‬وانتماء‭ ‬جاهدين‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬بارين‭ ‬للقسم‭ ‬الذي‭ ‬أدوه‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬الأمانة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬أعناقهم‭ ‬للمضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬وصون‭ ‬حقوقه‭ ‬ملتزمين‭ ‬بسيادة‭ ‬القانون‭ ‬مدافعين‭ ‬عن‭ ‬ثوابت‭ ‬الوطن‭ ‬ومكتسباته‭ ‬متضرعين‭ ‬دومًا‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬جلالته‭ ‬حافظين‭ ‬لعزة‭ ‬الوطن‭ ‬وكرامته‭ ‬مستمدين‭ ‬العزم‭ ‬والعون‭ ‬والسند‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويرعاه‭ ‬قائدًا،‭ ‬وبانيًا،‭ ‬وأملًا‭ ‬وملاذًا‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي‭.‬

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