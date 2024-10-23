عشرات الجنود الإسرائيليين يمتنعون عن أداء الـخدمة العسكرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تل‭ ‬أبيب‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وقع‭ ‬15‭ ‬جنديا‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬أعلنوا‭ ‬فيها‭ ‬أنهم‭ ‬سيرفضون‭ ‬مواصلة‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إبرام‭ ‬صفقة‭ ‬لتحرير‭ ‬الرهائن‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬واللا‮»‬‭.‬

وانضم‭ ‬الجنود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬138‭ ‬توقيعا‭ ‬سابقا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬جيروزاليم‭ ‬بوست‭.‬

ووقع‭ ‬بعضهم‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬نهاية‭ ‬خدمتهم‭ ‬الحالية،‭ ‬بينما‭ ‬وقع‭ ‬آخرون‭ ‬للتحذير‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الانهيار،‭ ‬وفقا‭ ‬لجيروزاليم‭ ‬بوست‭.‬

ودعت‭ ‬الرسالة‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يواف‭ ‬جالانت‭ ‬ورئيس‭ ‬الأركان‭ ‬هرتسي‭ ‬هاليفي‭ ‬وأعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط‭ ‬والجنود‭ ‬والضباط‭ ‬والجنود‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الفعلية،‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬نعلن‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو،‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحكم‭ ‬على‭ ‬إخوتنا‭ ‬وأخواتنا‭ ‬الرهائن‭ ‬بالإعدام‮»‬‭.‬