Thursday, 24 October 2024 02:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات الجنود الإسرائيليين يمتنعون عن أداء الـخدمة العسكرية

10/23/2024 7:16:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تل‭ ‬أبيب‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وقع‭ ‬15‭ ‬جنديا‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬أعلنوا‭ ‬فيها‭ ‬أنهم‭ ‬سيرفضون‭ ‬مواصلة‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إبرام‭ ‬صفقة‭ ‬لتحرير‭ ‬الرهائن‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬واللا‮»‬‭.‬

وانضم‭ ‬الجنود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬138‭ ‬توقيعا‭ ‬سابقا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬جيروزاليم‭ ‬بوست‭.‬

ووقع‭ ‬بعضهم‭ ‬للإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬نهاية‭ ‬خدمتهم‭ ‬الحالية،‭ ‬بينما‭ ‬وقع‭ ‬آخرون‭ ‬للتحذير‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الانهيار،‭ ‬وفقا‭ ‬لجيروزاليم‭ ‬بوست‭.‬

ودعت‭ ‬الرسالة‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يواف‭ ‬جالانت‭ ‬ورئيس‭ ‬الأركان‭ ‬هرتسي‭ ‬هاليفي‭ ‬وأعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط‭ ‬والجنود‭ ‬والضباط‭ ‬والجنود‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الفعلية،‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬نعلن‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو،‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحكم‭ ‬على‭ ‬إخوتنا‭ ‬وأخواتنا‭ ‬الرهائن‭ ‬بالإعدام‮»‬‭.‬

MENAFN23102024000055011008ID1108813528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث