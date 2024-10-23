عشرات الجنود الإسرائيليين يمتنعون عن أداء الـخدمة العسكرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تل أبيب – (د ب أ): وقع 15 جنديا آخر على رسالة أعلنوا فيها أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة العسكرية من دون إبرام صفقة لتحرير الرهائن بحسب ما أفاد موقع «واللا».
وانضم الجنود إلى ما مجموعه 138 توقيعا سابقا، بحسب ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
ووقع بعضهم للإشارة إلى أن هذه هي نهاية خدمتهم الحالية، بينما وقع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار، وفقا لجيروزاليم بوست.
ودعت الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وأعضاء الحكومة إلى إنهاء الحرب: «نحن جنود الاحتياط والجنود والضباط والجنود في الخدمة الفعلية، بموجب هذا نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو، الحرب في غزة تحكم على إخوتنا وأخواتنا الرهائن بالإعدام».
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