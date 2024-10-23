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خارج ((الكلاسيكو))

10/23/2024 7:15:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الحارس‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬في‭ ‬كلاسيكو‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬السبت‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وعوّض‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬تأخره‭ ‬ليهزم‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكنه‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬المجهود‭ ‬الخارق‭ ‬لكورتوا‭ ‬بتعرّضه‭ ‬للإصابة‭.‬

وقال‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابة‭ ‬كورتوا‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬المقربة‭ ‬للساق‭ ‬اليسرى‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬الحارس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندري‭ ‬لونين‭ ‬بديله‭ ‬الاعتيادي‭.‬

وكان‭ ‬لونين‭ ‬حلّ‭ ‬مكان‭ ‬كورتوا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرّض‭ ‬البلجيكي‭ ‬لإصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬الورك‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬بدا‭ ‬رودريغو‭ ‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬دورتموند،‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬مشكلة‭ ‬عضلية‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬سيغيب‭ ‬مبدئيا‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭.‬

ويتخلف‭ ‬ريال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الالماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭.‬

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