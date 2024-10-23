خارج ((الكلاسيكو))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد -(أ ف ب): تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي رودريغو في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم أمام برشلونة السبت بسبب الإصابة.
وعوّض الفريق الملكي تأخره ليهزم بوروسيا دورتموند الألماني 5-2 في دوري أبطال أوروبا، لكنه دفع ثمن المجهود الخارق لكورتوا بتعرّضه للإصابة.
وقال ريال مدريد في بيان أمس الأربعاء «تم تشخيص إصابة كورتوا في العضلة المقربة للساق اليسرى»، حيث سيكون الحارس الأوكراني أندري لونين بديله الاعتيادي.
وكان لونين حلّ مكان كورتوا في بداية هذا الشهر بعد أن تعرّض البلجيكي لإصابة طفيفة في الورك.
في المقابل، بدا رودريغو مصابا خلال اللحظات الأخيرة من مباراة دورتموند، حيث كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه يعاني من «مشكلة عضلية».
وذكرت وسائل إعلام إسبانية الأربعاء أن الجناح البرازيلي سيغيب مبدئيا عن المباراة ضد النادي الكاتالوني بسبب مشكلة في أوتار الركبة.
ويتخلف ريال حامل اللقب وثاني الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة بقيادة مدربه الالماني هانزي فليك.
MENAFN23102024000055011008ID1108813527
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.