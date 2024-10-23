محمد بن دعيج يشارك في اجتماع مجلس إدارة البارالمبية الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، في الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، الذي أقيم في تايبيه الصينية.
وقد تناول الاجتماع عدة مواضيع مهمة تتعلق بتطوير الرياضة البارالمبية في قارة آسيا، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات للأحداث الرياضية القادمة. وأكد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم الرياضيين ذوي العزيمة.
كما أشار إلى دور اللجنة البارالمبية البحرينية في دعم وتطوير المواهب المحلية، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق مزيد من الإنجازات في الساحة الرياضية الآسيوية.
تُعتبر هذه المشاركة إضافة قيمة لمكانة البحرين في المجتمع الرياضي الآسيوي، وتعكس التزامها برفع مستوى الرياضة البارالمبية ودعم الرياضيين على جميع المستويات.
الجدير بالذكر، فاز الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، بعضوية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية للسنوات الأربع القادمة بعد نيله ثقة الجمعية العمومية للجنة خلال اجتماعها في العاصمة السعودية الرياض وسط منافسة قوية من قبل المرشحين، حيث تمكن من الحصول على 20 صوتا من أصل 39 صوتا في الجولة الأولى أمام المرشحة اليابانية التي حصلت على 22 صوتا، فيما تمكن من حسم المنافسة في الجولة الثانية والفوز بالمقعد الثاني بحصوله على 25 صوتا.
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