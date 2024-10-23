محمد بن دعيج يشارك في اجتماع مجلس إدارة البارالمبية الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السادس‭ ‬والثلاثين‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬تايبيه‭ ‬الصينية‭.‬

وقد‭ ‬تناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدة‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة‭ ‬تتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬القادمة‭. ‬وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬ودعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭. ‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الآسيوية‭. ‬

تُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬لمكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الرياضي‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وتعكس‭ ‬التزامها‭ ‬برفع‭ ‬مستوى‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬ودعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬فاز‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للسنوات‭ ‬الأربع‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬نيله‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المرشحين،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬صوتا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬39‭ ‬صوتا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬المرشحة‭ ‬اليابانية‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬22‭ ‬صوتا،‭ ‬فيما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬والفوز‭ ‬بالمقعد‭ ‬الثاني‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬صوتا‭.‬