Thursday, 24 October 2024 02:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن دعيج يشارك في اجتماع مجلس إدارة البارالمبية الآسيوية

10/23/2024 7:15:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السادس‭ ‬والثلاثين‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬تايبيه‭ ‬الصينية‭.‬

وقد‭ ‬تناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدة‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة‭ ‬تتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬القادمة‭. ‬وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬ودعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭. ‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الآسيوية‭. ‬

تُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬لمكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الرياضي‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وتعكس‭ ‬التزامها‭ ‬برفع‭ ‬مستوى‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬ودعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬فاز‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬للسنوات‭ ‬الأربع‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬نيله‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المرشحين،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬صوتا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬39‭ ‬صوتا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬المرشحة‭ ‬اليابانية‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬22‭ ‬صوتا،‭ ‬فيما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬والفوز‭ ‬بالمقعد‭ ‬الثاني‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬صوتا‭.‬

MENAFN23102024000055011008ID1108813526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث