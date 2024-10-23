مؤتمر صحفي للحديث عن جولة 3X3 العالمية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تُقيم اللجنة المنظمة العليا لجولة البحرين العالمية3 x 3
لكرة السلة مؤتمراً صحفيا يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر الحالي وذلك للحديث عن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث العالمي للعام الثاني على التوالي، إذ سيقام يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم على ملاعب ساحة المرفأ المالي والتي ستستضيف المنافسات أيضاً.
وسيتحدث في المؤتمر سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لجولة البحرين، وفاطمة الصيرفي وزيرة السياحة، وعلاء مُدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، واجناسيو سوريانو رئيس فعاليات 3 x 3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا).
وسيتم في المؤتمر التطرق لكل الأمور المتعلقة باستضافة البحرين لهذا الحدث العالمي وكذلك الاستعدادات التي جرت في هذا الجانب، بالإضافة إلى العوائد التي ستعود على البحرين سياحياً جراء استضافة الجولة العالمية وكيفية الترويج لذلك، بالإضافة لمعرفة كل التطلعات من الاتحاد الدولي جراء إقامة جولات 3 x 3 في البحرين.
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