مؤتمر صحفي للحديث عن جولة 3X3 العالمية في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تُقيم‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لجولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية3 x 3‭

‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحفيا‭ ‬يوم‭ ‬الحادي‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬وذلك‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬إذ‭ ‬سيقام‭ ‬يومي‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬ساحة‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬والتي‭ ‬ستستضيف‭ ‬المنافسات‭ ‬أيضاً‭.‬

وسيتحدث‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لجولة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفاطمة‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬وعلاء‭ ‬مُدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬واجناسيو‭ ‬سوريانو‭ ‬رئيس‭ ‬فعاليات‭ ‬3 x 3‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الفيبا‭).‬

وسيتم‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬التطرق‭ ‬لكل‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬وكذلك‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العوائد‭ ‬التي‭ ‬ستعود‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬سياحياً‭ ‬جراء‭ ‬استضافة‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وكيفية‭ ‬الترويج‭ ‬لذلك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لمعرفة‭ ‬كل‭ ‬التطلعات‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬جراء‭ ‬إقامة‭ ‬جولات‭ ‬3 x 3‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬