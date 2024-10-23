تواصل الاستعدادات لاستضافة جولة البحرين العالمية 3 أون 3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
تواصل اللجنة المنظمة لجولة البحرين العالمية 3أون3 لكرة السلة التي ستقام على ملاعب ساحة المرفأ المالي يومي 1 و2 نوفمبر القادم استعداداتها لتجهيز موقع الفعالية، علماً أن مملكة البحرين تستضيف للعام الثاني على التوالي هذه البطولة التي تشهد مشاركة كثير من النجوم والفرق العالمية.
وتحظى البطولة برعاية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
ويشارك فريق الرفاع للرجال ممثلاً عن مملكة البحرين في هذه النسخة، في حين يشارك فريق الزلاق في منافسات السيدات، حيث تقام بطولة خليجية في 3أون3 على هامش هذه الجولة العالمية.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تجهيز الملاعب والمدرجات خلال الأسبوع القادم، ومن المؤكد أن الجماهير البحرينية ستسجل حضورا مميزا خاصة مع وجود مهرجان رياضي وفعاليات مصاحبة. يذكر أن اتحاد السلة البحريني بدأ يهتم أكثر بهذه اللعبة التي تشهد في الوقت الحالي انتشاراً واسعاً في العالم، ولذلك سيقيم بطولة محلية 3أون3 على هامش الجولة العالمية.
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