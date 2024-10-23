تواصل الاستعدادات لاستضافة جولة البحرين العالمية 3 أون 3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬3أون3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬ساحة‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬استعداداتها‭ ‬لتجهيز‭ ‬موقع‭ ‬الفعالية،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستضيف‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬والفرق‭ ‬العالمية‭.‬

وتحظى‭ ‬البطولة‭ ‬برعاية‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

ويشارك‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬للرجال‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يشارك‭ ‬فريق‭ ‬الزلاق‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬السيدات،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬بطولة‭ ‬خليجية‭ ‬في‭ ‬3أون3‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تجهيز‭ ‬الملاعب‭ ‬والمدرجات‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬ستسجل‭ ‬حضورا‭ ‬مميزا‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬مهرجان‭ ‬رياضي‭ ‬وفعاليات‭ ‬مصاحبة‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬البحريني‭ ‬بدأ‭ ‬يهتم‭ ‬أكثر‭ ‬بهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬انتشاراً‭ ‬واسعاً‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولذلك‭ ‬سيقيم‭ ‬بطولة‭ ‬محلية‭ ‬3أون3‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭.‬