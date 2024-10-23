Thursday, 24 October 2024 02:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق تحدي كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط كسباق مساند لسباق البحرين للتحمل

10/23/2024 7:15:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تبدأ‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬إطلاق‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬لاستضافتها‭ ‬لسباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬1و2‭ ‬نوفمبر‭.‬

وسينطلق‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كسباق‭ ‬مساند،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬فريق‭ ‬ليكنر‭ ‬ريسنغ،‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطنا‭ ‬لها‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬منها،‭ ‬وستنطلق‭ ‬كسباق‭ ‬مساند‭ ‬وكجولة‭ ‬افتتاحية‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وتواصل‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬موسمها‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬وبـ‭ ‬6‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬تقويمها‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وجولتين‭ ‬منها‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

سيتنافس‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬محترفة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سباقين‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بسيارات‭ ‬بورش‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬3‭ ‬991،‭ ‬وضمن‭ ‬3‭ ‬فئات‭ ‬للبطولة‭ ‬وأبرزها‭ ‬فئة‭ ‬المحترفين،‭ ‬ ProAm ‭ ‬وفئة‭ ‬ماسترز‭.‬

ستشمل‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬حصتين‭ ‬للتجارب‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وستتبعها‭ ‬التأهيلات‭ ‬والسباق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ثم‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭.‬

ستعود‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والمقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬وكسباق‭ ‬مساند‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2025‭.‬

ويتميز‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬بكونه‭ ‬سباقا‭ ‬مفتوحا‭ ‬للجماهير‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬حاملي‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجولهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوحة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بإثارة‭ ‬استعدادات‭ ‬وتجهيز‭ ‬الفرق‭ ‬والالتقاء‭ ‬بسائقيهم‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬معهم‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أطلقت‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستدامة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصل‭ ‬مبادرة‭ ‬التذاكر‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭. ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التبرع‭ ‬بنسبة‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المبلغ‭ ‬نفسه‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لدعم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬المحلية،‭ ‬وستمول‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬برنامج‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بمضاعفة‭ ‬تغطية‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وللراغبين‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬يمكنكم‭ ‬شراء‭ ‬التذاكر‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬5‭.‬5‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للكبار‭ ‬و2‭.‬75‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للأطفال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬ >‭.‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬450000‭-‬17‭-‬973‭+.‬

MENAFN23102024000055011008ID1108813523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث