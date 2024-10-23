انطلاق تحدي كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط كسباق مساند لسباق البحرين للتحمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تبدأ حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» إطلاق العد التنازلي لاستضافتها لسباق البحرين للتحمل 8 ساعات برعاية بابكو إنرجيز، الجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2024 وذلك في عطلة نهاية الأسبوع المقبل الموافق 1و2 نوفمبر.
وسينطلق خلال سباق البحرين للتحمل 8 ساعات الجولة الافتتاحية من بطولة تحدي كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط كسباق مساند، وتعتبر هذه البطولة التي يديرها فريق ليكنر ريسنغ، حلبة البحرين الدولية موطنا لها حيث انطلقت منها، وستنطلق كسباق مساند وكجولة افتتاحية لموسم 2024-2025، وتواصل البطولة في موسمها السادس عشر وبـ 6 جولات في تقويمها لهذا الموسم، وجولتين منها تنطلق في حلبة البحرين الدولية.
سيتنافس نخبة من السائقين في المنطقة من مختلف انحاء العالم مع فرق محترفة على مدار سباقين خلال عطلة نهاية الأسبوع في بطولة العالم للتحمل، وذلك بسيارات بورش جي تي 3 991، وضمن 3 فئات للبطولة وأبرزها فئة المحترفين، ProAm وفئة ماسترز.
ستشمل منافسات الجولة الافتتاحية في عطلة نهاية الأسبوع في بطولة العالم للتحمل حصتين للتجارب الحرة في 31 أكتوبر، وستتبعها التأهيلات والسباق الأول من 12 لفة في 1 نوفمبر، ثم السباق الثاني من 12 لفة في 2 نوفمبر.
ستعود البطولة إلى حلبة البحرين الدولية للجولة الخامسة من هذا الموسم، والمقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 13 أبريل من العام المقبل وكسباق مساند لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان 2025.
ويتميز سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات بكونه سباقا مفتوحا للجماهير حيث سيتمكن حاملي تذاكر السباق من متابعة السباق على المدرجات إلى جانب تجولهم في منطقة البادوك المفتوحة والاستمتاع بإثارة استعدادات وتجهيز الفرق والالتقاء بسائقيهم والتقاط الصور التذكارية معهم.
وجدير بالذكر أن حلبة البحرين الدولية أطلقت للعام الثالث على التوالي مبادرة رائدة في مجالات الاستدامة وذلك من خلال تواصل مبادرة التذاكر الصديقة للبيئة. حيث سيتم التبرع بنسبة سعر التذكرة إلى جانب المبلغ نفسه مقدم من بابكو إنرجيز لدعم عدد من المشاريع البيئية المحلية، وستمول هذه المبادرة برنامج زراعة أشجار القرم في البحرين، ويساهم بشكل فعال في التزام البحرين بمضاعفة تغطية أشجار القرم في المملكة بأربعة أضعاف بحلول عام 2035.
وللراغبين في حضور السباق يمكنكم شراء التذاكر وذلك بـ 5.5 دينار بحريني للكبار و2.75 دينار بحريني للأطفال، من خلال الموقع الرسمي >. bahraingp . com أو الاتصال على الخط الساخن 450000-17-973+.
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