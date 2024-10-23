انطلاق تحدي كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط كسباق مساند لسباق البحرين للتحمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تبدأ‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬إطلاق‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬لاستضافتها‭ ‬لسباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬1و2‭ ‬نوفمبر‭.‬

وسينطلق‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كسباق‭ ‬مساند،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬فريق‭ ‬ليكنر‭ ‬ريسنغ،‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطنا‭ ‬لها‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬منها،‭ ‬وستنطلق‭ ‬كسباق‭ ‬مساند‭ ‬وكجولة‭ ‬افتتاحية‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وتواصل‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬موسمها‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬وبـ‭ ‬6‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬تقويمها‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وجولتين‭ ‬منها‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

سيتنافس‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬محترفة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سباقين‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بسيارات‭ ‬بورش‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬3‭ ‬991،‭ ‬وضمن‭ ‬3‭ ‬فئات‭ ‬للبطولة‭ ‬وأبرزها‭ ‬فئة‭ ‬المحترفين،‭ ‬ ProAm ‭ ‬وفئة‭ ‬ماسترز‭.‬

ستشمل‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬حصتين‭ ‬للتجارب‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وستتبعها‭ ‬التأهيلات‭ ‬والسباق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ثم‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭.‬

ستعود‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والمقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬وكسباق‭ ‬مساند‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2025‭.‬

ويتميز‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬بكونه‭ ‬سباقا‭ ‬مفتوحا‭ ‬للجماهير‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬حاملي‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجولهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوحة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بإثارة‭ ‬استعدادات‭ ‬وتجهيز‭ ‬الفرق‭ ‬والالتقاء‭ ‬بسائقيهم‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬معهم‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أطلقت‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستدامة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصل‭ ‬مبادرة‭ ‬التذاكر‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭. ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التبرع‭ ‬بنسبة‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المبلغ‭ ‬نفسه‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لدعم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬المحلية،‭ ‬وستمول‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬برنامج‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بمضاعفة‭ ‬تغطية‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وللراغبين‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬يمكنكم‭ ‬شراء‭ ‬التذاكر‭ ‬وذلك‭ ‬بـ‭ ‬5‭.‬5‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للكبار‭ ‬و2‭.‬75‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للأطفال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬ >‭.‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬450000‭-‬17‭-‬973‭+.‬