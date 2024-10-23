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منتخب البحرين للترايثلون يشارك في بطولة آسيا للشباب والناشئين

10/23/2024 7:15:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستعد‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للترايثلون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬والناشئين،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجبيل‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ويضم‭ ‬المنتخب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬البطل‭ ‬البحريني‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المحترفين،‭ ‬وفي‭ ‬سباق‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬تحت‭ ‬19‭ ‬سنة‭ (‬سباق‭ ‬سبرنت‭)‬،‭ ‬يشارك‭ ‬حامد‭ ‬موسى‭ ‬الحمراني‭ ‬وعادل‭ ‬أحمد‭ ‬عادل،‭ ‬اللذان‭ ‬يبلغان‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬16‭ ‬و15‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

كما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الأكواثلون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البراء‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬الرمحي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬14‭ ‬عامًا،‭ ‬وأنس‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬الرمحي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬12‭ ‬عامًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سعود‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬مواليد‭ ‬2008،‭ ‬ونواف‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬2012‭. ‬

وستكون‭ ‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬مشاركة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬لولو‭ ‬طارق‭ ‬الدوسري،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬14‭ ‬عامًا،‭ ‬وعيسى‭ ‬طارق‭ ‬الدوسري،‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬أصغر‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الشبان‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬والنهوض‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ويركز‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للعبة‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالجيل‭ ‬الشاب‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الترايثلون‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬وصقلها‭ ‬للمستقبل،‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬الاتحاد‭ ‬لصناعة‭ ‬أبطال‭ ‬بحرينيين‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الترايثلون‭.‬

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