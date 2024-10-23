منتخب البحرين للترايثلون يشارك في بطولة آسيا للشباب والناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستعد منتخب البحرين للترايثلون للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي ستقام في منطقة الجبيل بالمملكة العربية السعودية من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل.
ويضم المنتخب مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يمثلون مختلف الفئات العمرية، حيث يشارك البطل البحريني عبدالرحمن حسن الحسن، البالغ من العمر 18 عامًا في منافسات المحترفين، وفي سباق الفئة العمرية تحت 19 سنة (سباق سبرنت)، يشارك حامد موسى الحمراني وعادل أحمد عادل، اللذان يبلغان من العمر 16 و15 عامًا على التوالي.
كما يشارك في سباق الأكواثلون كل من البراء محمد جاسم الرمحي، البالغ من العمر 14 عامًا، وأنس محمد جاسم الرمحي الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، بالإضافة إلى سعود عبد العزيز، الذي يشارك عن فئة مواليد 2008، ونواف عبد العزيز من مواليد 2012.
وستكون هناك أيضًا مشاركة مميزة من لولو طارق الدوسري، البالغة من العمر 14 عامًا، وعيسى طارق الدوسري، الذي يُعتبر أصغر اللاعبين المشاركين حيث يبلغ من العمر 10 سنوات.
وتُعد هذه البطولة فرصة مثالية للاعبي المنتخب الوطني الشبان للتنافس على المستوى القاري، وتأتي في إطار جهود الاتحاد البحريني للترايثلون في تطوير المواهب الشابة والنهوض بهذه الرياضة في المملكة.
ويركز الاتحاد البحريني للعبة برئاسة سعادة السيد عبدالله عبدالسلام على الاهتمام بالجيل الشاب في رياضة الترايثلون بصورة كبيرة، وذلك بهدف اكتشاف المواهب وصقلها للمستقبل، ضمن رؤية الاتحاد لصناعة أبطال بحرينيين قادرين على الوصول إلى العالمية في منافسات الترايثلون.
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