سلمان بن إبراهيم يشهد افتتاح أكاديمية التطوير ومركز تدريب منتخبات قيرغزستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
التقى الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم مع الرئيس صدر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان وذلك على هامش حفل افتتاح أكاديمية التطوير ومركز تدريب المنتخبات الوطنية التابع لاتحاد قيرغيزستان لكرة القدم والذي أقيم في العاصمة القيرغيزية بيشكيك.
وألقى الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة كلمة خلال الحفل أشاد فيها بالرعاية المتميزة التي تحظى بها كرة القدم القيرغيزية من الرئيس صدر جباروف، منوهاً بالتطور المتنامي الذي تشهده اللعبة في البلاد على مختلف الأصعدة .
وهنأ رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم أسرة الاتحاد القيرغيزي بمناسبة افتتاح أكاديمية اللعبة ومركز تدريب المنتخبات الوطنية مؤكداً أن هذه المشاريع الحيوية سيكون لها انعكاسات إيجابية على مخرجات كرة القدم في البلاد من خلال توسيع قاعدة اللعبة ورعاية المواهب بالإضافة إلى رفع مستوى المنتخبات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية في التظاهرات الكروية القارية والدولية.
وشدد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة على دعم الاتحاد الآسيوي لمسيرة اتحاد كرة القدم في قيرغزستان عبر مختلف البرامج التطويرية بما فيها دعم إنشاء الصالة المغلقة لكرة القدم في الأكاديمية الجديدة
كما قام الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة بزيارة مقر الإتحاد القيرغيزي لكرة القدم وعقد اجتماعا مع السيد تاشييف رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة .
ونوه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخطط وبرامج اتحاد كرة القدم القيرغيزي الرامية للارتقاء بمختلف أركان المنظومة الكروية، وبالأخص الشراكة المثمرة بين الإتحاد والحكومة القيرغيزية على صعيد تطوير البنية التحتية لكرة القدم المحلية.
واستذكر الشيخ سلمان بن ابراهيم النجاحات المتميزة التي حققتها كرة القدم القيرغيزية في السنوات الأخيرة الفرصة مع تأهل المنتخب الوطني إلى كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي وكذلك الدور الحاسم من تصفيات آسيا المونديالية لأول مرة في يونيو 2024، وتأهل المنتخب الوطني لكرة الصالات إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات، بالاضافة إلى تأهل بطل الدوري المحلي فريق (أبديش أتا)، إلى نهائي المناطق لكأس الاتحاد الآسيوي.
وأكد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن النجاحات السابقة تعد من ثمار إستراتيجيات التطوير الطموحة للعبة في جمهورية قيرغيزستان على امتداد السنوات الماضية، كما أنها تمثل دافعا حقيقيا لتحقيق المزيد من المنجزات في المستقبل القريب.
من جانبه أعرب رئيس اتحاد قيرغزستان لكرة القدم عن شكره وتقديره الى معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة على دعمه المتواصل لمسيرة اللعبة في قيرغزستان منوهاً بجهود الإتحاد الآسيوي لكرة القدم الهادفة لتطوير كرة القدم في مختلف انحاء القارة الآسيوية.
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