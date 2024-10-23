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سلمان بن إبراهيم يشهد افتتاح أكاديمية التطوير ومركز تدريب منتخبات قيرغزستان

10/23/2024 7:15:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الإتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬صدر‭ ‬جباروف‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬أكاديمية‭ ‬التطوير‭ ‬ومركز‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬التابع‭ ‬لاتحاد‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القيرغيزية‭ ‬بيشكيك‭.‬

وألقى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بالرعاية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬القيرغيزية‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬صدر‭ ‬جباروف،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالتطور‭ ‬المتنامي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ .‬

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الإتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أسرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬القيرغيزي‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬أكاديمية‭ ‬اللعبة‭ ‬ومركز‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬اللعبة‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وزيادة‭ ‬قدراتها‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬التظاهرات‭ ‬الكروية‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭.‬

وشدد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لمسيرة‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬قيرغزستان‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬التطويرية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬دعم‭ ‬إنشاء‭ ‬الصالة‭ ‬المغلقة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الجديدة‭ ‬

كما‭ ‬قام‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بزيارة‭ ‬مقر‭ ‬الإتحاد‭ ‬القيرغيزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬تاشييف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ .‬

ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بخطط‭ ‬وبرامج‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬القيرغيزي‭ ‬الرامية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمختلف‭ ‬أركان‭ ‬المنظومة‭ ‬الكروية،‭ ‬وبالأخص‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬الإتحاد‭ ‬والحكومة‭ ‬القيرغيزية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المحلية‭.‬

واستذكر‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬النجاحات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬القيرغيزية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الفرصة‭ ‬مع‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وكذلك‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المونديالية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬وتأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات،‭ ‬بالاضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأهل‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬فريق‭ (‬أبديش‭ ‬أتا‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬المناطق‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬النجاحات‭ ‬السابقة‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬إستراتيجيات‭ ‬التطوير‭ ‬الطموحة‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬دافعا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬قيرغزستان‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬الى‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المتواصل‭ ‬لمسيرة‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬قيرغزستان‭ ‬منوهاً‭ ‬بجهود‭ ‬الإتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الهادفة‭ ‬لتطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

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