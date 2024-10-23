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وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يتفقد صالة اتحاد اليد

10/23/2024 7:15:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قام‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬الأربعاء‮»‬‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لصالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬بمجمع‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬لمعاينة‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬وجاهزية‭ ‬الصالة‭ ‬لاستضافة‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بالدورة‭. ‬

وشملت‭ ‬الزيارة‭ ‬تفقد‭ ‬المرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬غرف‭ ‬التبديل‭ ‬وغرف‭ ‬الحكام،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬بالصالة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الوفد‭ ‬بالتحضيرات‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭.
‬وقد‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬كل‭ ‬الترتيبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإعداد‭ ‬الصالة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التجهيزات‭ ‬الفنية‭ ‬والمعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬أثناء‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الوفد‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجاهزية‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة‭.‬

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