وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يتفقد صالة اتحاد اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قام وفد الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية أمس «الأربعاء» بزيارة تفقدية لصالة اتحاد اليد بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم لمعاينة آخر الاستعدادات وجاهزية الصالة لاستضافة منافسات كرة اليد بالدورة.
وشملت الزيارة تفقد المرافق الرياضية من غرف التبديل وغرف الحكام، إضافة إلى المرافق العامة بالصالة، حيث أشاد الوفد بالتحضيرات المتكاملة التي قامت بها اللجنة المنظمة.
وقد تم عرض كل الترتيبات المتعلقة بإعداد الصالة، بما في ذلك التجهيزات الفنية والمعدات اللازمة لضمان تقديم مستوى عالٍ من الأداء أثناء منافسات كرة اليد في الدورة الدولية.
هذا وقد أعرب الوفد عن ارتياحه، مشددًا على أهمية تحقيق أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق الدورة.
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