المنتدى التعليمي المصاحب للدورة ينطلق اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ينطلق اليوم الخميس المنتدى التعليمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، في مركز البحرين الدولي للمعارض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الرياضة والتعليم والصحة، ويركز المنتدى على دور الرياضة المدرسية في تعزيز النمو الشامل للشباب ونشر قيم وأهداف التنمية المستدامة.
تبدأ الفعالية بكلمة ترحيبية للدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، كما سيلقي السيد يوسف بلقاسمي، ممثلاً عن الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.
ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات نقاشية، حيث ستناقش الجلسة الأولى موضوع «تطوير مهارات الشباب من خلال الرياضة»، بمشاركة عدد من الخبراء، فيما تتناول الجلسة الثانية موضوع «تعزيز نمط الحياة الصحي لأطفال المدارس»، ويختتم المنتدى بجلسة حول «الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الرياضة في المدارس».
وسيختتم الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات، المنتدى بكلمة يؤكد فيها أهمية الرياضة المدرسية في تحقيق التنمية المستدامة.
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