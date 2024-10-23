المنتدى التعليمي المصاحب للدورة ينطلق اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬المنتدى‭ ‬التعليمي‭ ‬المصاحب‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الرياضة‭ ‬والتعليم‭ ‬والصحة،‭ ‬ويركز‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الشامل‭ ‬للشباب‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

تبدأ‭ ‬الفعالية‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬للدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للدورة،‭ ‬كما‭ ‬سيلقي‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بلقاسمي،‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭.‬

ويتضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬ثلاث‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية،‭ ‬حيث‭ ‬ستناقش‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة‮»‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء،‭ ‬فيما‭ ‬تتناول‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي‭ ‬لأطفال‭ ‬المدارس‮»‬،‭ ‬ويختتم‭ ‬المنتدى‭ ‬بجلسة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الاستدامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المدارس‮»‬‭.‬

وسيختتم‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬صقر‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬المنتدى‭ ‬بكلمة‭ ‬يؤكد‭ ‬فيها‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬