إقبال كبير من وسائل الإعلام على تسلم بطاقات الاعتماد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهد اليوم الأول من توزيع بطاقات الاعتماد لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية للدورة، إقبالاً كبيراً من جانب مختلف وسائل الإعلام، حيث بدأت اللجنة الإعلامية في توزيع بطاقات الاعتماد يوم أمس «الأربعاء» في صالة ( C ) بمدينة عيسى الرياضية.
وشهدت عملية التوزيع انطلاقة سلسة ومنظمة، حيث تم تخصيص فترتين لتسلم البطاقات: من الساعة 10:00 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، ومن 4:00 عصرًا حتى 8:00 مساءً، مما أتاح للإعلاميين المرونة في اختيار الوقت المناسب لهم.
وأشادت اللجنة بسرعة وانسيابية عملية التوزيع، مشيرةً إلى أن الإعلاميين قدموا إثبات الهوية لتسهيل إجراءات تسلم بطاقاتهم، التي ستتيح لهم الدخول إلى مواقع المنافسات وتغطية الحدث الرياضي بشكل مباشر. كما تم تخصيص مناطق خاصة للإعلاميين في أماكن المنافسات لضمان راحتهم وتسهيل أعمالهم الميدانية.
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