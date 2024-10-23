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إقبال كبير من وسائل الإعلام على تسلم بطاقات الاعتماد

10/23/2024 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬توزيع‭ ‬بطاقات‭ ‬الاعتماد‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭ ‬للدورة،‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬بطاقات‭ ‬الاعتماد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬الأربعاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬صالة‭ (‬ C ‭) ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭. ‬

وشهدت‭ ‬عملية‭ ‬التوزيع‭ ‬انطلاقة‭ ‬سلسة‭ ‬ومنظمة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬فترتين‭ ‬لتسلم‭ ‬البطاقات‭: ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬1‭:‬00‭ ‬ظهرًا،‭ ‬ومن‭ ‬4:00‭ ‬عصرًا‭ ‬حتى‭ ‬8‭:‬00‭ ‬مساءً،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬للإعلاميين‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لهم‭.‬

وأشادت‭ ‬اللجنة‭ ‬بسرعة‭ ‬وانسيابية‭ ‬عملية‭ ‬التوزيع،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلاميين‭ ‬قدموا‭ ‬إثبات‭ ‬الهوية‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬تسلم‭ ‬بطاقاتهم،‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬لهم‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬المنافسات‭ ‬وتغطية‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬مناطق‭ ‬خاصة‭ ‬للإعلاميين‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬المنافسات‭ ‬لضمان‭ ‬راحتهم‭ ‬وتسهيل‭ ‬أعمالهم‭ ‬الميدانية‭.‬

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