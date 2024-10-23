البحرين تسجل أكبر مشاركة في تاريخ دورة الألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬تسجيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬باستضافتها‭ ‬للنسخة‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬الدورة،‭ ‬مع‭ ‬حضور‭ ‬قياسي‭ ‬بلغ‭ ‬5 ‭,‬ 515‭ ‬رياضيًا‭ ‬من‭ ‬71‭ ‬دولة،‭ ‬لتعد‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬متفوقة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬على‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬الكبير‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬أكبر‭ ‬البطولات‭ ‬والدورات،‭ ‬واستقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬موقعها‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬أيضًا‭ ‬السمعة‭ ‬القوية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة،‭ ‬ويدل‭ ‬على‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرياضية‭ ‬والمرافق‭ ‬المتطورة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الشباب‭ ‬الرياضي‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتعزيز‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭.‬

وجاءت‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬دورة‭ ‬نورماندي،‭ ‬فرنسا‭ ‬2022،‭ ‬شارك‭ ‬3 ‭,‬ 191‭ ‬رياضيًا‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬دولة،‭ ‬بينما‭ ‬استضافت‭ ‬مراكش،‭ ‬المغرب‭ ‬2018،‭ ‬2 ‭,‬ 474‭ ‬رياضيًا‭ ‬من‭ ‬56‭ ‬دولة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬نسخة‭ ‬بلغراد،‭ ‬صربيا‭ ‬2021‭ ‬مشاركة‭ ‬1 ‭,‬ 849‭ ‬رياضيًا‭ ‬من‭ ‬36‭ ‬دولة،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالبرازيل‭ ‬2023،‭ ‬سجلت‭ ‬1944‭ ‬رياضيا‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬دولة‭.‬

تمتلك‭ ‬البحرين‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬رياضية‭ ‬متميزة،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬واستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬واستضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذه‭ ‬النسخة‭ ‬الكبرى‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬استثنائي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬الفنية‭ ‬واللوجستية‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬سمعتها‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الدول‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبيرة‭.‬