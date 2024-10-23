البحرين تسجل أكبر مشاركة في تاريخ دورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تسجيل مملكة البحرين أكبر مشاركة في تاريخ دورة الألعاب المدرسية الدولية باستضافتها للنسخة 17 من الدورة، مع حضور قياسي بلغ 5 , 515 رياضيًا من 71 دولة، لتعد هذه النسخة من دورات الألعاب المدرسية الدولية الأكبر على الإطلاق في التاريخ، متفوقة بشكل ملحوظ على النسخ السابقة.
ويعكس هذا الرقم الكبير قدرة المملكة على استضافة أكبر البطولات والدورات، واستقطاب المواهب الرياضية من جميع أنحاء العالم، مما يعزز موقعها وجهة رائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، ويعزز هذا الإنجاز أيضًا السمعة القوية للمملكة في مجال الرياضة، ويدل على استثمارها في البنية التحتية الرياضية والمرافق المتطورة، مما يسهم في تطوير الشباب الرياضي ويعكس التزام المملكة بتعزيز النشاط الرياضي على مستوى عالمي.
وجاءت الأرقام التي أعلنها المكتب التنفيذي في اجتماع الجمعية العمومية عن تسجيل دورة نورماندي، فرنسا 2022، شارك 3 , 191 رياضيًا من 62 دولة، بينما استضافت مراكش، المغرب 2018، 2 , 474 رياضيًا من 56 دولة، في حين شهدت نسخة بلغراد، صربيا 2021 مشاركة 1 , 849 رياضيًا من 36 دولة، فيما كانت النسخة الأخيرة التي أقيمت بالبرازيل 2023، سجلت 1944 رياضيا من 42 دولة.
تمتلك البحرين بنية تحتية رياضية متميزة، حيث تستضيف الفعاليات في منشآت رياضية عالمية مثل مدينة خليفة الرياضية ومدينة عيسى الرياضية واستاد البحرين الوطني، واستضافة البحرين لهذه النسخة الكبرى تؤكد التزامها بتقديم حدث رياضي استثنائي على مستوى عالمي، مع تقديم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الدورة، وهو ما يعزز سمعتها كواحدة من أفضل الدول القادرة على تنظيم الفعاليات الدولية الكبيرة.
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