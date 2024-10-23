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استمرار وصول الوفود المشاركة في الدورة

10/23/2024 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬إقبال‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭.‬

تم‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬للوفود‭ ‬منذ‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬استقبالات‭ ‬رسمية‭ ‬للوفود،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬نقل‭ ‬الوفود‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬السكن‭ ‬الخاص‭ ‬بكل‭ ‬وفد‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬المختارة‭ ‬للدورة،‭ ‬وسط‭ ‬إشادة‭ ‬كبيرة‭ ‬بحسن‭ ‬التنظيم‭ ‬والاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭.‬

وتشهد‭ ‬الدورة‭ ‬مشاركة‭ ‬5515‭ ‬مشاركاً‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحادًا‭ ‬مدرسيًا‭ ‬من‭ ‬71‭ ‬دولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافسون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬رياضة‭ ‬تشمل‭ ‬الجنسين‭.‬

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