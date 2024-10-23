استمرار وصول الوفود المشاركة في الدورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تواصل مملكة البحرين استقبال الوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024، حيث شهد يوم أمس وصول عدد كبير من الوفود المشاركة من مختلف دول العالم، حيث تُعتبر هذه النسخة من الدورة الأكبر في تاريخها، مما يعكس إقبال الدول على المشاركة.
تم توفير كل التسهيلات اللازمة للوفود منذ وصولهم إلى مطار البحرين الدولي، حيث تم تنظيم استقبالات رسمية للوفود، والعمل على إجراءات نقل الوفود إلى مقر السكن الخاص بكل وفد في الفنادق المختارة للدورة، وسط إشادة كبيرة بحسن التنظيم والاستقبال الذي حظيت به جميع الدول.
وتشهد الدورة مشاركة 5515 مشاركاً يمثلون 80 اتحادًا مدرسيًا من 71 دولة، حيث سيتنافسون في 26 رياضة تشمل الجنسين.
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