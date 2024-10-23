برعاية ملكية سامية وبمشاركة 71 دولة في 26 لعبةاليوم انطلاق دورة الألعاب المدرسية الدولية ((البحرين 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم الخميس دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) في نسختها الـ 17 التي تستضيفها المملكة حتى 31 أكتوبر الجاري، برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في استاد البحرين الوطني، الذي يشهد حفل افتتاح الدورة، في الساعة 5:30 مساءً، وسط مشاركة تاريخية من 71 دولة يتنافسون في 26 رياضة، في إنجاز بحريني كبير يسجل في تاريخ دورات الألعاب المدرسية كأكبر مشاركة في التاريخ، ما يعكس الالتزام البحريني بتعزيز الحركة الرياضية على المستوى الدولي.
ويبدأ حفل الافتتاح بوصول راعي الحفل، ثم السلام الملكي وآيات من القرآن الكريم، يليه دخول طابور العرض للدول المشاركة، مما يعكس تنوع الثقافات وعمق الروح الرياضية بين الشعوب، وسيتخلل الحفل كلمة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وكلمة ممثل الاتحاد الدولي لرياضة الألعاب المدرسية، على أن تبدأ فقرات الحفل بعد ذلك، وصولاً إلى الألعاب النارية في ختام حفل الافتتاح.
وتمثل هذه الدورة فرصة لتعزيز التعاون بين الدول وتعزيز قيم التنافس الشريف، كما تعكس التزام البحرين باستضافة الفعاليات الكبرى وتوفير بيئة رياضية مثالية، ما يضع المملكة في صدارة المشهد الرياضي الإقليمي والدولي.
وسيشكل الحفل نقطة انطلاق لمنافسات دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية «البحرين 2024»، ويعكس التزام البحرين بتحقيق نجاح مستدام في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
وتأسست «دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية» في عام 1974 بهدف توفير منصة للرياضيين الطلاب وتعزيز الروح الرياضية والتبادل الثقافي بين الشعوب، وقد أصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تبرز مواهب الشباب في مختلف أنحاء العالم.
وستُقام الفعاليات في مجموعة من المنشآت الرياضية المتطورة، ويأتي في مقدمتها مدينة عيسى الرياضية، ومدينة خليفة الرياضية، بالإضافة إلى الصالات الرياضية بأم الحصم، والجامعة الأمريكية بالبحرين، وغيرها من المواقع، لضمان توفير بيئة تنافسية مثالية.
وتعد هذه الفعاليات جزءًا من رؤية البحرين لتعزيز التجربة الرياضية الشاملة التي تجمع بين المنافسة الرياضية والتبادل الثقافي، ما يسهم في بناء جسور التواصل بين الشباب من مختلف الدول، ويعزز التفاهم الدولي.
MENAFN23102024000055011008ID1108813505
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.