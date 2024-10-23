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برعاية ملكية سامية وبمشاركة 71 دولة في 26 لعبةاليوم انطلاق دورة الألعاب المدرسية الدولية ((البحرين 2024))

10/23/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الـ‭ ‬17‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة،‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬تاريخية‭ ‬من‭ ‬71‭ ‬دولة‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬رياضة،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬بحريني‭ ‬كبير‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬كأكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬البحريني‭ ‬بتعزيز‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

ويبدأ‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بوصول‭ ‬راعي‭ ‬الحفل،‭ ‬ثم‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬وآيات‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬يليه‭ ‬دخول‭ ‬طابور‭ ‬العرض‭ ‬للدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬تنوع‭ ‬الثقافات‭ ‬وعمق‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬وسيتخلل‭ ‬الحفل‭ ‬كلمة‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للدورة،‭ ‬وكلمة‭ ‬ممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرياضة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬فقرات‭ ‬الحفل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭.‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التنافس‭ ‬الشريف،‭ ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬رياضية‭ ‬مثالية،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المشهد‭ ‬الرياضي‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وسيشكل‭ ‬الحفل‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬لمنافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

وتأسست‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬للرياضيين‭ ‬الطلاب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬وقد‭ ‬أصبحت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬مواهب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وستُقام‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬المتطورة،‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية،‭ ‬ومدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬والجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواقع،‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬مثالية‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬الرياضية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المنافسة‭ ‬الرياضية‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬ويعزز‭ ‬التفاهم‭ ‬الدولي‭.‬

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