مدير عام شؤون المدارس:المنتدى التعليمي لدورة الألعاب المدرسية سيشهد مشاركة طلابية كبيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكدت سهى صالح حماده، المدير العام لشؤون المدارس، أن تفعيل أيام استضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب المدرسية الدولية هو أمر يمتد إلى خارج ساحات اللعب ويصل إلى جميع المدارس، حيث سيشهد الطلبة أياما رياضية مُفعلة بالشراكة مع أولياء الأمور وفق خطة واجراءات متنوعة. يأتي ذلك ضمن الاستعداد للحدث الرياضي الكبير الذي يعقد هذا الأسبوع تحت رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأضافت المدير العام لشؤون المدارس أن للمدارس الحكومية دورا فاعلا في المنتدى التعليمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية الدولية، والذي سيُعقد يوم غد، إذ سيقام معرض على هامش المنتدى بقيادة الطلبة لاستعراض ربط أهداف التنمية المستدامة بالرياضة المدرسية، وتاريخ مملكة البحرين في التعليم.
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