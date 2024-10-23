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مدير عام شؤون المدارس:المنتدى التعليمي لدورة الألعاب المدرسية سيشهد مشاركة طلابية كبيرة

10/23/2024 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكدت‭ ‬سهى‭ ‬صالح‭ ‬حماده،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس،‭ ‬أن‭ ‬تفعيل‭ ‬أيام‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬ساحات‭ ‬اللعب‭ ‬ويصل‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المدارس،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬الطلبة‭ ‬أياما‭ ‬رياضية‭ ‬مُفعلة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬واجراءات‭ ‬متنوعة‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الاستعداد‭ ‬للحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأضافت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬أن‭ ‬للمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬دورا‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬التعليمي‭ ‬المصاحب‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬والذي‭ ‬سيُعقد‭ ‬يوم‭ ‬غد،‭ ‬إذ‭ ‬سيقام‭ ‬معرض‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬بقيادة‭ ‬الطلبة‭ ‬لاستعراض‭ ‬ربط‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بالرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬وتاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التعليم‭.‬

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