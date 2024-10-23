الخالدية يعود من بغداد بالنقاط الثلاث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فوزًا‭ ‬ثميناً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المدينة‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الخالدية‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬عند‭ ‬الدقيقتين‭ (‬31‭) ‬و‭(‬74‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬اللاعب‭ ‬علاء‭ ‬عباس‭ (‬90+6‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬‮

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ورفع‭ ‬الخالدية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬متساوياً‭ ‬مع‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬والقوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬بنفس‭ ‬الرصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬بينما‭ ‬يتذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمجموعة‭ ‬فريق‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركمنستاني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬