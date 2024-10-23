الخالدية يعود من بغداد بالنقاط الثلاث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق الخالدية الأول لكرة القدم فوزًا ثميناً على حساب القوة الجوية العراقي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على استاد المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2.
وأحرز هدفي الخالدية رجل المباراة اللاعب الدولي مهدي حميدان عند الدقيقتين (31) و(74)، في حين سجل هدف القوة الجوية اللاعب علاء عباس (90+6) من ركلة جزاء.
ورفع الخالدية رصيده إلى 6 نقاط ثمينة متساوياً مع التعاون السعودي والقوة الجوية العراقي بنفس الرصيد من النقاط، بينما يتذيل الترتيب العام للمجموعة فريق ألتين أسير التركمنستاني من دون رصيد من النقاط.
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