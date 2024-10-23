MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فطوال‭ ‬مشاركات‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية؛‭ ‬كبارًا‭ ‬أو‭ ‬صغارا‭ ‬لم‭ ‬نسمع‭ ‬تحليلًا‭ ‬يُساعد‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬واتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار؛‭ ‬ولذا‭ ‬يكون‭ ‬الإخفاق‭ ‬مصاحبًا‭ ‬للمشاركات؛‭ ‬ومنها‭ ‬أمنية‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأول‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬المونديال،‭ ‬منذ‭ ‬محاولتي‭ ‬2006‭ ‬و2010‭ ‬لم‭ ‬نر‭ ‬رصدًا‭ ‬فنيًّا‭ ‬محايدًا‭ ‬يصحح‭ ‬المسار‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬الشيء‭ ‬مقتضاه‭!‬

وهذا‭ ‬يحصل‭ ‬لأن‭ ‬ليس‭ ‬لنا‭ ‬دوري‭ ‬قوي‭ ‬يدعم‭ ‬المنتخب؛‭ ‬فالمنتخب‭ ‬القوي‭ ‬أساسًا‭ ‬يكون‭ ‬نتاج‭ ‬دوري‭ ‬محلي‭ ‬قوي؛‭ ‬فلاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬قوي‭ ‬يّساعده‭ ‬على‭ ‬الاحتكاك‭ ‬القوي؛‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬لجنة‭ ‬دراسات‭ ‬فنية‭ ‬يُمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬تُساعد‭ ‬على‭ ‬بلورة‭ ‬دوري‭ ‬قوي‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تقدم‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬خطوات‭ ‬التطوير‭.‬

فالمنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬وحتّى‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لم‭ ‬يصلا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصلا‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬عبث؛‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬دراسات‭ ‬فنيّة‭ ‬متقدمة؛‭ ‬فالاتحاد‭ ‬الياباني‭ ‬مثلا‭ ‬أحضر‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين‭ ‬يُساعدونه‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬دوريه‭ ‬المحلي؛‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬نتاج‭ ‬ذلك‭ ‬دوري‭ ‬قوي‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الياباني‭ ‬إيجابا‭ ‬فوجدنا‭ ‬نجومه‭ ‬تستقطبهم‭ ‬الدوريات‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬أقوى‭ ‬منتخب‭ ‬بالقارة‭.‬

ولذا‭ ‬ليس‭ ‬عيبا‭ ‬أن‭ ‬نستلهم‭ ‬التجارب‭ ‬الإيجابية‭ ‬من‭ ‬الآخرين؛‭ ‬وأن‭ ‬نبدأ‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬انتهوا‭ ‬إليه؛‭ ‬لأن‭ ‬التطوير‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬تنظيم‭ ‬دوري‭ ‬موسمي‭ ‬بزيادة‭ ‬أو‭ ‬تنقيص‭ ‬عدد‭ ‬الفرق؛‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بالرياضة؛‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬أصبحت‭ ‬صناعة؛‭ ‬وتخريج‭ ‬نجم‭ ‬كروي‭ ‬يكون‭ ‬من‭ (‬المهد‭ ‬إلى‭ ‬اللحد‭)‬،‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬للنادي‭ ‬للمنتخب‭!‬

على‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬الرهان‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬منتخب‭ ‬قوي؛‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬دوري‭ ‬قوي‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬الأندية‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالرياضة؛‭ ‬تُستخرج‭ ‬فيها‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ (‬كساها‭) ‬الغبار‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الأدراج‭ ‬بعد‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭ ‬قُدمت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ (‬فيفا‭) ‬مرةً،‭ ‬و‭(‬القاري‭) ‬مرةً‭ ‬أخرى،‭ ‬إن‭ ‬كنّا‭ ‬نذكرها‭!‬