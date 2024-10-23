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ثمن حذاء محمد بن زايد في لقاء مع بوتين يثير تفاعل وسائل إعلام روسية

10/23/2024 7:03:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭): ‬أثار‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬تفاعلا‭ ‬بعد‭ ‬تدوينة‭ ‬عن‭ ‬حذائه‭ ‬الذي‭ ‬ارتداه‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬سعره،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬لموسكو‭.‬

وذكرت‭ ‬الصفحة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬صفحة‭ ‬تدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صحفيين‭ ‬يغطون‭ ‬شؤون‭ ‬الكرملين‭ ‬وتحمل‭ ‬اسم‭ ‬ Kremlinpool RIA أن‭ ‬حذاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬يكلف‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬روبلا‭ (‬نحو‭ ‬115‭ ‬دولارا‭ ‬أو‭ ‬420‭ ‬درهما‭ ‬إماراتيا‭).‬

ولفت‭ ‬نشطاء‭ ‬بتعليقاتهم‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬إلى‭ ‬التواضع‭ ‬وعدم‭ ‬تكلف‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬وأحذية‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‭. ‬

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