ثمن حذاء محمد بن زايد في لقاء مع بوتين يثير تفاعل وسائل إعلام روسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
(سي إن إن): أثار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تفاعلا بعد تدوينة عن حذائه الذي ارتداه خلال مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط تكهنات حول سعره، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ محمد لموسكو.
وذكرت الصفحة التي تقدم نفسها على أنها صفحة تدار من قبل صحفيين يغطون شؤون الكرملين وتحمل اسم Kremlinpool RIA أن حذاء الرئيس الإماراتي يكلف 11 ألف روبلا (نحو 115 دولارا أو 420 درهما إماراتيا).
ولفت نشطاء بتعليقاتهم على مقطع هذا الفيديو إلى التواضع وعدم تكلف الشيخ محمد بن زايد بارتداء ملابس وأحذية باهظة الثمن.
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