ثمن حذاء محمد بن زايد في لقاء مع بوتين يثير تفاعل وسائل إعلام روسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬الصفحة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬صفحة‭ ‬تدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صحفيين‭ ‬يغطون‭ ‬شؤون‭ ‬الكرملين‭ ‬وتحمل‭ ‬اسم‭ ‬ Kremlinpool RIA أن‭ ‬حذاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬يكلف‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬روبلا‭ (‬نحو‭ ‬115‭ ‬دولارا‭ ‬أو‭ ‬420‭ ‬درهما‭ ‬إماراتيا‭).‬

ولفت‭ ‬نشطاء‭ ‬بتعليقاتهم‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬إلى‭ ‬التواضع‭ ‬وعدم‭ ‬تكلف‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬وأحذية‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‭. ‬