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زوج كامالا هاريس.. هـل يصبح ((السيد الأول)) فـــي تـاريـخ أمـريــكــــا؟

10/23/2024 7:03:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بات‭ ‬دوغ‭ ‬إيمهوف‭ ‬زوج‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ومرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬لأنه‭ ‬سيصبح‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬أمريكا‭ ‬‮«‬السيد‭ ‬الأول‮»‬‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬إذا‭ ‬فازت‭ ‬هاريس‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬تتوجه‭ ‬الأنظار‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬إلى‭ ‬دوغ‭ ‬إيمهوف‭ ‬زوج‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬السيد‭ ‬الأول‭ ‬التاريخي‮»‬،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬التقدم‭ ‬اللافت‭ ‬لكامالا‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬وتفوقها‭ ‬على‭ ‬منافسها‭ ‬ترامب‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لاستطلاع‭ ‬جديد‭ ‬للرأي‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز‭/‬إبسوس‭ ‬أظهر‭ ‬تقدم‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ومرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بفارق‭ ‬طفيف‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬46‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬آراء‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬مقابل‭ ‬43‭ ‬بالمائة‭ ‬لمنافسها‭ ‬الجمهوري‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وُلد‭ ‬إيمهوف‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬59‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬بروكلين‭ ‬بولاية‭ ‬نيويورك،‭ ‬ونشأ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ماتا‭ ‬وان‭ ‬بولاية‭ ‬نيوجيرسي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬أسرته‭ ‬إلى‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مراهقاً‭.‬

ووفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬التحق‭ ‬إيمهوف‭ ‬بكلية‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬وبعد‭ ‬تخرجه‭ ‬التحق‭ ‬بشركات‭ ‬محاماة‭ ‬كبرى،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬الواسعة،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬ترقيته‭ ‬إلى‭ ‬مناصب‭ ‬عدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬شريكاً‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المكاتب‭ ‬بدخل‭ ‬سنوي‭ ‬يبلغ‭ ‬1.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬مؤقتاً‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬لتجنب‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح،‭ ‬بعد‭ ‬تولي‭ ‬هاريس‭ ‬منصب‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭.‬

وتزوج‭ ‬إيمهوف‭ ‬من‭ ‬هاريس‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وقدم‭ ‬دعماً‭ ‬واسعاً‭ ‬لزوجته‭ ‬طوال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬قبل‭ ‬أعوام،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لعام‭ ‬2020،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الهجمات‭ ‬الحزبية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنها‭ ‬ستزداد‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للصحيفة‭.‬

ولدى‭ ‬زوج‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬طفلان‭ ‬بالغان‭ ‬من‭ ‬زواج‭ ‬سابق،‭ ‬وقد‭ ‬ساعدت‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬تربيتهما،‭ ‬وفق‭ ‬الصحيفة‭.‬

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