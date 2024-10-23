زوج كامالا هاريس.. هـل يصبح ((السيد الأول)) فـــي تـاريـخ أمـريــكــــا؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بات دوغ إيمهوف زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة على مقربة من دخول تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه سيصبح لأول مرة في تاريخ أمريكا «السيد الأول» في البيت الأبيض، إذا فازت هاريس بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
ومع بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل تتوجه الأنظار بشكل لافت إلى دوغ إيمهوف زوج كامالا هاريس الذي بات قريباً من لقب «السيد الأول التاريخي»، وخاصة بعد التقدم اللافت لكامالا هاريس في استطلاعات الرأي وتفوقها على منافسها ترامب بثلاث نقاط، وذلك وفقاً لاستطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أظهر تقدم كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بفارق طفيف بحصولها على 46 بالمائة من آراء المشاركين في الاستطلاع مقابل 43 بالمائة لمنافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
وُلد إيمهوف الذي يبلغ من العمر 59 عاماً في بروكلين بولاية نيويورك، ونشأ في منطقة ماتا وان بولاية نيوجيرسي، قبل أن تنتقل أسرته إلى كاليفورنيا عندما كان مراهقاً.
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية التحق إيمهوف بكلية الحقوق في لوس أنجلوس، وبعد تخرجه التحق بشركات محاماة كبرى، حيث بدأ مسيرته المهنية الواسعة، التي شهدت ترقيته إلى مناصب عدة، من بينها أنه أصبح شريكاً في أحد المكاتب بدخل سنوي يبلغ 1.2 مليون دولار، قبل أن يوقف مسيرته المهنية مؤقتاً عام 2020، لتجنب تضارب المصالح، بعد تولي هاريس منصب نائبة الرئيس.
وتزوج إيمهوف من هاريس عام 2014، وقدم دعماً واسعاً لزوجته طوال الحملة الانتخابية قبل أعوام، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2020، وذلك في خضم الهجمات الحزبية التي من المؤكد أنها ستزداد الفترة المقبلة، وفقاً للصحيفة.
ولدى زوج نائبة الرئيس طفلان بالغان من زواج سابق، وقد ساعدت هاريس في تربيتهما، وفق الصحيفة.
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