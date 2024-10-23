11500 فنان وكاتب يرون الذكاء الاصطناعي تهديدا لمورد رزقهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونبّهت‭ ‬العريضة،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مفتوحة‭ ‬للتواقيع،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬لتدريب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يشكّل‭ ‬تهديداً‭ ‬كبيراً‭ ‬وظالماً‭ ‬لمورد‭ ‬رزق‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬وينبغي‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬مسموحاً‮»‬‭.‬

واستخدمت‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬الهوليوودية‭ ‬الكبرى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لإحياء‭ ‬نجوم‭ ‬راحلين،‭ ‬أو‭ ‬توليد‭ ‬صور‭ ‬لممثلي‭ ‬خلفية‭ ‬صامتين‭ (‬كومبارس‭) ‬في‭ ‬مشاهد‭ ‬المعارك،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬السيناريوهات‭.‬

ووقّع‭ ‬على‭ ‬العريضة‭ ‬الممثلون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬جوليان‭ ‬مور‭ ‬وكيفن‭ ‬بيكون‭ ‬وشون‭ ‬أستين‭ ‬الذي‭ ‬يجسّد‭ ‬شخصية‭ ‬سام‭ ‬غامجي‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬سيد‭ ‬الخواتم‮»‬‭.‬

ويعاني‭ ‬قطاعا‭ ‬الموسيقى‭ ‬والأدب‭ ‬المشكلة‭ ‬نفسها،‭ ‬إذ‭ ‬باتت‭ ‬ألحان‭ ‬وقصص‭ ‬تؤلَّف‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬إنتاج‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬المحتوى‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬بسيط‭ ‬باللغة‭ ‬اليومية‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العريضة‭ ‬الملحّن‭ ‬والموظف‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إد‭ ‬نيوتن‭ ‬ريكس،‭ ‬وفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬غارديان‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

وأكّد‭ ‬ريكس‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬تستخدم‭ ‬المحتوى‭ ‬المحمي‭ ‬بموجب‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬لتغذية‭ ‬الخوارزميات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬لتوليد‭ ‬بيانات‭ ‬جديدة‭.‬