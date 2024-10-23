11500 فنان وكاتب يرون الذكاء الاصطناعي تهديدا لمورد رزقهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقَّع أكثر من 11500 فنان وكاتب عريضة نُشرت أمس تحذّر من استخدام أعمالهم لتغذية خوارزميات الذكاء الاصطناعي، من أبرزهم توم يورك من فرقة «راديوهيد» الإنجليزية وبيورن أولفايوس من «آبا» السويدية والممثلة الأمريكية جوليان مور ومواطنها الكاتب هارلان كوبن والمؤلف البريطاني من أصل ياباني الفائز بجائزة نوبل للآداب كازوو إيشيغورو.
ونبّهت العريضة، التي لا تزال مفتوحة للتواقيع، إلى أن «استخدام الأعمال الفنية من دون إذن لتدريب الذكاء الاصطناعي يشكّل تهديداً كبيراً وظالماً لمورد رزق أصحاب هذه الأعمال وينبغي ألا يكون ذلك مسموحاً».
واستخدمت الاستوديوهات الهوليوودية الكبرى الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة لإحياء نجوم راحلين، أو توليد صور لممثلي خلفية صامتين (كومبارس) في مشاهد المعارك، أو حتى للمساعدة في كتابة السيناريوهات.
ووقّع على العريضة الممثلون الأمريكيون جوليان مور وكيفن بيكون وشون أستين الذي يجسّد شخصية سام غامجي في فيلم «سيد الخواتم».
ويعاني قطاعا الموسيقى والأدب المشكلة نفسها، إذ باتت ألحان وقصص تؤلَّف بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح إنتاج كل أنواع المحتوى بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
وشارك في تقديم العريضة الملحّن والموظف السابق في قطاع الذكاء الاصطناعي إد نيوتن ريكس، وفقاً لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية.
وأكّد ريكس أن الشركات المتخصصة تستخدم المحتوى المحمي بموجب حقوق المؤلّف من دون مقابل لتغذية الخوارزميات التي تحتاج إلى هذه البيانات لتوليد بيانات جديدة.
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