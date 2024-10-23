إضافة بذور فلسطينية إلى محمية ((سفينة نوح النباتية)) في القطب الشمالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أُضيفت إلى «سفينة نوح النباتية»، أكبر محمية بذور في العالم تقع في القطب الشمالي، عشرات الآلاف من البذور معظمها من أصل فلسطيني، في وقت تشهد فيه غزة حربا ومجاعة.
وأعلنت مؤسسة «كروب تراست» الشريكة في المشروع، أمس أن أكثر من 30 ألف عينة متأتية من عدد قياسي من 23 منظمة من 21 دولة انضمت إلى المجموعة الهائلة في أرخبيل سفالبارد النروجي.
وتهدف محمية سفالبارد العالمية للبذور التي تقف في أنفاق محفورة في أحد الجبال على بعد ما يزيد قليلا عن ألف كيلومتر في القطب الشمالي، إلى حماية التنوع البيولوجي تحسبا من الكوارث الطبيعية أو الحروب أو التغير المناخي والأمراض.
وراهنا، تضم المحمية التي افتُتحت عام 2008 بفضل تمويل نرويجي والمؤلفة من ثلاث غرف صلبة وباردة، نحو 1.3 مليون عينة يمكن لأصحابها استرجاعها عندما يريدون، وذلك لأهداف مرتبطة بالحفظ.
ومن بين البذور التي أُضيفت الثلاثاء، عينات من 21 نوعا أصلها فلسطيني (خضر ودخن وأعشاب) وفّرها اتحاد لجان العمل الزراعي المحلي (UAWC) وهو جمعية غير حكومية.
وبحسب مؤسسة «كروب تراست»، من المتوقع أن تصل في فبراير 2025 دفعة جديدة من البذور من السودان، البلد الذي يشهد حربا ومجاعة أيضا.
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