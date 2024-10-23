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إضافة بذور فلسطينية إلى محمية ((سفينة نوح النباتية)) في القطب الشمالي

10/23/2024 7:03:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أُضيفت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سفينة‭ ‬نوح‭ ‬النباتية‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬محمية‭ ‬بذور‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي،‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬البذور‭ ‬معظمها‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬فلسطيني،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬غزة‭ ‬حربا‭ ‬ومجاعة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬كروب‭ ‬تراست‮»‬‭ ‬الشريكة‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬عينة‭ ‬متأتية‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬منظمة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬دولة‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬أرخبيل‭ ‬سفالبارد‭ ‬النروجي‭. ‬

وتهدف‭ ‬محمية‭ ‬سفالبارد‭ ‬العالمية‭ ‬للبذور‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬أنفاق‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الجبال‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي،‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬تحسبا‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬أو‭ ‬الحروب‭ ‬أو‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والأمراض‭. ‬

وراهنا،‭ ‬تضم‭ ‬المحمية‭ ‬التي‭ ‬افتُتحت‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬بفضل‭ ‬تمويل‭ ‬نرويجي‭ ‬والمؤلفة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬غرف‭ ‬صلبة‭ ‬وباردة،‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬عينة‭ ‬يمكن‭ ‬لأصحابها‭ ‬استرجاعها‭ ‬عندما‭ ‬يريدون،‭ ‬وذلك‭ ‬لأهداف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحفظ‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬البذور‭ ‬التي‭ ‬أُضيفت‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬نوعا‭ ‬أصلها‭ ‬فلسطيني‭ (‬خضر‭ ‬ودخن‭ ‬وأعشاب‭) ‬وفّرها‭ ‬اتحاد‭ ‬لجان‭ ‬العمل‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي (UAWC) ‭ ‬وهو‭ ‬جمعية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭. ‬

وبحسب‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬كروب‭ ‬تراست‮»‬،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬البذور‭ ‬من‭ ‬السودان،‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬حربا‭ ‬ومجاعة‭ ‬أيضا‭. ‬

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