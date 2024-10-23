14 قتيـلا وإجلاء عشـرات الآلاف جراء عاصفـة مدارية تضرب الفلبـين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حاول عناصر الإنقاذ في الفلبين الوصول أمس إلى سكان حاصرتهم مياه الفيضانات جراء العاصفة المدارية «ترامي» التي أودت بحياة أربعة عشر شخصا وشردت 32 ألف شخص على الأقل مع توجهها نحو الساحل الشرقي، بحسب السلطات.
وحوّلت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الشوارع إلى أنهار وأغرقت قرى بأكملها وطمرت مركبات تحت الرواسب البركانية التي جرفتها الأمطار الغزيرة في منطقة كامارينز سور.
وفرّ 32 ألف شخص على الأقل من منازلهم في شمال الفلبين، بحسب ما ذكرت الشرطة، مع اقتراب العاصفة من جزيرة لوزون الرئيسية في البلاد.
وفي منطقة بيكول، على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب شرق مانيلا، تعيق الفيضانات التي بلغ منسوبها مستوى «مرتفعا بشكل غير متوقع» جهود الإنقاذ.
وقالت الناطقة باسم شرطة المنطقة لويزا كالوباكيب لوكالة فرانس برس «أرسلنا فرق إنقاذ لكننا واجهنا صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق نظرا إلى ارتفاع المياه وقوتها الجارفة».
أفاد رئيس الشرطة المحلية ايروين روبوليون فرانس برس أن أحد عشر شخصا غرقوا في مياه الفيضانات في مدينة بيكول في ناغا. وذكرت الشرطة أن امرأة مسنة غرقت في محافظة كزون جنوب شرق العاصمة، بينما لقي طفل حتفه بعدما سقط في قناة غمرتها المياه. وأعلن الدفاع المدني في مانيلا مقتل شخص جراء سقوط غصن شجرة.
MENAFN23102024000055011008ID1108813262
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.