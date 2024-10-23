14 قتيـلا وإجلاء عشـرات الآلاف جراء عاصفـة مدارية تضرب الفلبـين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحوّلت‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬العاصفة‭ ‬الشوارع‭ ‬إلى‭ ‬أنهار‭ ‬وأغرقت‭ ‬قرى‭ ‬بأكملها‭ ‬وطمرت‭ ‬مركبات‭ ‬تحت‭ ‬الرواسب‭ ‬البركانية‭ ‬التي‭ ‬جرفتها‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كامارينز‭ ‬سور‭. ‬

وفرّ‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الفلبين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الشرطة،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬العاصفة‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬لوزون‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

وفي‭ ‬منطقة‭ ‬بيكول،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬400‭ ‬كيلومتر‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬مانيلا،‭ ‬تعيق‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬منسوبها‭ ‬مستوى‭ ‬‮«‬مرتفعا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع‮»‬‭ ‬جهود‭ ‬الإنقاذ‭. ‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬المنطقة‭ ‬لويزا‭ ‬كالوباكيب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أرسلنا‭ ‬فرق‭ ‬إنقاذ‭ ‬لكننا‭ ‬واجهنا‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬المياه‭ ‬وقوتها‭ ‬الجارفة‮»‬‭. ‬

أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬ايروين‭ ‬روبوليون‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬شخصا‭ ‬غرقوا‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيكول‭ ‬في‭ ‬ناغا‭. ‬وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬امرأة‭ ‬مسنة‭ ‬غرقت‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كزون‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة،‭ ‬بينما‭ ‬لقي‭ ‬طفل‭ ‬حتفه‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬غمرتها‭ ‬المياه‭. ‬وأعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬جراء‭ ‬سقوط‭ ‬غصن‭ ‬شجرة‭. ‬