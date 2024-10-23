معيوف: بعثة الأهلي تغادر مساءً إلى مسقط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد علي معيوف رئيس جهاز الكرة بالنادي الأهلي أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستغادر مساء اليوم الخميس إلى مسقط من أجل الاستعداد لخوض مواجهات دور المجموعات، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة دوري التحدي الآسيوي 2024-2025.
وقال علي معيوف في تصريح خاص لأخبار الخليج الرياضي: سيتدرب الفريق اليوم الخميس صباحاً قبل المغادرة إلى مسقط، وقد عمل الطاقم الفني على تصحيح بعض الأمور التي كلفتنا خسارة بعض النقاط خلال المباريات السابقة بدوري ناصر بن حمد الممتاز.
وأضاف: شهد الفريق تحسنا في الأداء وانسجام المجموعة مع بعضها البعض، ونأمل في بطولة التحدي أن يظهر الفريق بشكل أفضل وتحقيق النتائج المرجوة.
الجدير بالذكر أن الأهلي سيخوض ثلاث مباريات متتالية آسيويا في رحلته إلى مسقط، حيث سيلتقي في مباراته الافتتاحية فريق هلال قدس الفلسطيني يوم 26 أكتوبر القادم، وبعدها سيلتقي السيب العماني يوم 29 أكتوبر، وباللقاء الأخير سيواجه الفتوة السوري يوم 1 نوفمبر المقبل.
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