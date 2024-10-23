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معيوف: بعثة الأهلي تغادر مساءً إلى مسقط

10/23/2024 7:03:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬علي‭ ‬معيوف‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الكرة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬أن‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ستغادر‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬لخوض‭ ‬مواجهات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬التحدي‭ ‬الآسيوي‭ ‬2024-2025‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬معيوف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭: ‬سيتدرب‭ ‬الفريق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬صباحاً‭ ‬قبل‭ ‬المغادرة‭ ‬إلى‭ ‬مسقط،‭ ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬كلفتنا‭ ‬خسارة‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭.‬

وأضاف‭: ‬شهد‭ ‬الفريق‭ ‬تحسنا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬وانسجام‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬التحدي‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭.‬‭ ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬سيخوض‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬آسيويا‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬مسقط،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬فريق‭ ‬هلال‭ ‬قدس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬وبعدها‭ ‬سيلتقي‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وباللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬سيواجه‭ ‬الفتوة‭ ‬السوري‭ ‬يوم‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

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