الرفاع يخسر من الاتفاق السعودي بـ((الخليجية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬الوحيد‭ ‬اللاعب‭ ‬فينيسيوس‭ ‬فارغاس‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬42‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬أهداف‭ ‬الاتفاق‭ ‬كارل‭ ‬إيكامبي‭ ‬هدفين‭ ‬عند‭ ‬الدقيقتين‭ (‬44‭) ‬و‭(‬49‭)‬،‭ ‬وجورجينيو‭ ‬فينالدوم‭ (‬90+2‭).‬

وبهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬فقد‭ ‬تذيل‭ ‬الرفاع‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد،‭ ‬بينما‭ ‬تصدر‭ ‬الاتفاق‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬حصد‭ ‬فريقا‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬والقادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬لكليهما‭ ‬من‭ ‬تعادلهما‭ ‬الإيجابي‭ ‬بنتيجة‭ (‬1-1‭).‬