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الرفاع يخسر من الاتفاق السعودي بـ((الخليجية))

10/23/2024 7:03:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خسر‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬بالسعودية،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭.‬

وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬الوحيد‭ ‬اللاعب‭ ‬فينيسيوس‭ ‬فارغاس‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬42‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬أهداف‭ ‬الاتفاق‭ ‬كارل‭ ‬إيكامبي‭ ‬هدفين‭ ‬عند‭ ‬الدقيقتين‭ (‬44‭) ‬و‭(‬49‭)‬،‭ ‬وجورجينيو‭ ‬فينالدوم‭ (‬90+2‭).‬

وبهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬فقد‭ ‬تذيل‭ ‬الرفاع‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد،‭ ‬بينما‭ ‬تصدر‭ ‬الاتفاق‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬حصد‭ ‬فريقا‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬والقادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬لكليهما‭ ‬من‭ ‬تعادلهما‭ ‬الإيجابي‭ ‬بنتيجة‭ (‬1-1‭).‬

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