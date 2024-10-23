الرفاع يخسر من الاتفاق السعودي بـ((الخليجية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خسر فريق الرفاع الأول لكرة القدم مباراته الافتتاحية من أمام الاتفاق السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالسعودية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.
وأحرز هدف الرفاع الوحيد اللاعب فينيسيوس فارغاس عند الدقيقة (42)، بينما سجل أهداف الاتفاق كارل إيكامبي هدفين عند الدقيقتين (44) و(49)، وجورجينيو فينالدوم (90+2).
وبهذه الخسارة فقد تذيل الرفاع ترتيب المجموعة من دون رصيد، بينما تصدر الاتفاق برصيد 3 نقاط، في المقابل حصد فريقا العربي القطري والقادسية الكويتي نقطة وحيدة لكليهما من تعادلهما الإيجابي بنتيجة (1-1).
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