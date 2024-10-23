المحرق يرصد ((أحمد سلمان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعد أن نجح نادي المحرق مؤخراً في التعاقد مع اللاعبين محمد أمير وعلي حسين من نادي المنامة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة السلة في الموسم القادم 2024-2025، يبدو أن الرغبة باتت تتجه نحو صانع ألعاب نادي المنامة ومنتخبنا الوطني أحمد سلمان، غير أنه مرتبط بعقد مع ناديه حتى نهاية الموسم القادم، ولكن هناك فرصة لكسر العقد عبر دفع الشرط الجزائي كما حدث مع صفقة انتقال علي حسين، ومن المتوقع أن تتضح الصورة خلال الأيام القادمة.
الجدير بالذكر أن نوايا المحرق جادة هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، حيث بات الطموح الهيمنة على الألقاب لسنوات، ولذلك أبرم صفقات من العيار الثقيل، ومن المنتظر أن يتبعها بتعاقدات مع محترفين من طراز رفيع.
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