المحرق يرصد ((أحمد سلمان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬أمير‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬لتعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الرغبة‭ ‬باتت‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬مرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬القادم،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬لكسر‭ ‬العقد‭ ‬عبر‭ ‬دفع‭ ‬الشرط‭ ‬الجزائي‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬علي‭ ‬حسين،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتضح‭ ‬الصورة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نوايا‭ ‬المحرق‭ ‬جادة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬الطموح‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭ ‬لسنوات،‭ ‬ولذلك‭ ‬أبرم‭ ‬صفقات‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتبعها‭ ‬بتعاقدات‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬رفيع‭.‬