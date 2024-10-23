برشـلونة يلــحق خسـارة قاسـية ببايرن بفضل ثلاثية لرافينيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬برشلونة‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬امام‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬الانكليزي‭ ‬0‭-‬1‭.‬

واكد‭ ‬برشلونة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدريه‭ ‬الالماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ (‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬سابقا‭) ‬بانه‭ ‬قادم‭ ‬بقوة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عروض‭ ‬هجومية‭ ‬رائعة‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬ايضا‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬ويستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقبين‭ ‬القاري‭ ‬والمحلي‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬في‭ ‬مدريد‭. ‬

وجمعت‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬يتمتعان‭ ‬بأقوى‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الاوروبية‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬برشلونة‭ ‬قبلها،‭ ‬39‭ ‬هدفا‭ ‬بينها‭ ‬33‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬37‭ ‬هدفا‭ ‬بينها‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات،‭ ‬و4‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬المانيا،‭ ‬و9‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭.‬

ويقود‭ ‬الفريقين‭ ‬هدافان‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الرفيع‭ ‬هما‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ (‬13‭ ‬هدفا‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬من‭ ‬بايرن،‭ ‬والبولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي،‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬السابق‭ (‬14‭ ‬هدفا‭ ‬وتمريرتان‭ ‬حاسمتان‭).‬

ودخل‭ ‬الفريقان‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬هزيمة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الاولين،‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬برشلونة‭ ‬امام‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬لعب‭ ‬منقوصا‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سقط‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬امام‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬الانكليزي‭ ‬0‭-‬1‭.‬

لم‭ ‬تمض‭ ‬58‭ ‬ثانية‭ ‬حتى‭ ‬تمكن‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬فشل‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميش‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬احد‭ ‬الكرات‭ ‬الامامية‭ ‬فانفرد‭ ‬رافينيا‭ ‬بالحارس‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬وراوغه‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭.‬

وكاد‭ ‬كاين‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬انفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬بينيا‭ ‬لكن‭ ‬الاخير‭ ‬خرج‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬مرماه‭ ‬وتصدى‭ ‬ببراعة‭ ‬للمهاجم‭ ‬الانكليزي‭ ‬مبعدا‭ ‬الخطر‭ (‬7‭).‬

وظن‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬انه‭ ‬ادرك‭ ‬التعادل‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬رأسية‭ ‬لكاين‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬لكنه‭ ‬الغي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ (‬10‭).‬

لكن‭ ‬كاين‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬الثالثة‭ ‬مستغلا‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬سيرج‭ ‬غنابري‭ ‬فسددها‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬18‭).‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬التعادل،‭ ‬نجح‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬تسيد‭ ‬اللعب‭ ‬بفضل‭ ‬الفنيات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬لاعبوه‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬وبيدري‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬مجددا‭ ‬عبر‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬هداف‭ ‬بايرن‭ ‬السابق‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬فيرمين‭ ‬لوبيس‭ ‬وتابعها‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬نوير‭ (‬36‭).‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬عزز‭ ‬رافينيا‭ ‬تقدم‭ ‬فريقه‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬امامية‭ ‬طويلة‭ ‬فسيطر‭ ‬عليها‭ ‬وسار‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسددها‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬رغم‭ ‬تدخل‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬دايو‭ ‬اوباميكانو‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مرمى‭ ‬نوير‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬استغل‭ ‬برشلونة‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬وتمريرة‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬جمال‭ ‬باتجاه‭ ‬رافينيا‭ ‬الذي‭ ‬كسر‭ ‬مصيدة‭ ‬التسلل‭ ‬وسدد‭ ‬بيسراه‭ ‬زاحفة‭ (‬56‭) ‬مسجلا‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لفريقه‭.‬

وشهدت‭ ‬الدقائق‭ ‬الاخيرة‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬برشلونة‭ ‬غافي‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬لاشهر‭ ‬عدة‭ ‬بداعي‭ ‬اصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬ابعدته‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬لأوروبا‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية،‭ ‬حقق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬القارة‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬فوزا‭ ‬سهلا‭ ‬على‭ ‬سبارتا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لهدافه‭ ‬النروجي‭ ‬ارلينغ‭ ‬هالاند‭ (‬58‭ ‬و68‭) ‬وتناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الاهداف‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخرى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ (‬3‭) ‬وجون‭ ‬ستونز‭ (‬64‭) ‬والبرتغالي‭ ‬نونيش‭ (‬88‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭). ‬