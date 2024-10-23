تصعيد إسرائيلي خطير في شمال قطاع غزة يسفر عن شهداء ومصابين وتدمير واسع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات،‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬إثر‭ ‬استهداف‭ ‬منازل‭ ‬المدنيين،‭ ‬حيث‭ ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منزلا‭ ‬غرب‭ ‬جباليا‭ ‬البلد‭ ‬شمالي‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬مستخدمة‭ ‬القنابل‭ ‬الثقيلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬التوام‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬ومحيط‭ ‬بركة‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭. ‬

وأشارت‭ ‬وفا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يواصل‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬حصاره‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬‮«‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬المنازل‭ ‬وتهجير‭ ‬السكان‭ ‬قسرا،‭ ‬مع‭ ‬منع‭ ‬إدخال‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبية‭ ‬والضروريات‭ ‬الأساسية‭ ‬حيث‭ ‬وسع‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬من‭ ‬البقعة‭ ‬الجغرافية‭ ‬التي‭ ‬تستهدفها‭ ‬عمليات‭ ‬النسف‭ ‬والحرق‭ ‬للمباني‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬20‭ ‬عن‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬سقط‭ ‬18‭ ‬شهيدا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬موظفيها‭ ‬استشهد‭ ‬عندما‭ ‬تعرضت‭ ‬مركبة‭ ‬تابعة‭ ‬للأونروا‭ ‬لضربة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬شقيق‭ ‬الرجل‭ ‬استشهد‭ ‬أيضا‭. ‬وأعلنت‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬استشهدا‭ ‬وأصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬هناك‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬التصعيد‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬حملة‭ ‬التطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مراحلها‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لحملة‭ ‬التطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مجدي‭ ‬ضهير‭: ‬‮«‬نحو‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ومحافظة‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬إعطائهم‭ ‬الجرعة‭ ‬الثانية‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬والعدوان‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مازلنا‭ ‬ندرس‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬بحسب‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ووفقا‭ ‬للاستعدادات‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتسن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الناس‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬النزوح‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬انشغال‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬بإسعاف‭ ‬الجرحى‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬صعب‭ ‬مما‭ ‬استدعى‭ ‬التأجيل‭. ‬