دبلوماسي غربي: نشر قوات متعددة الجنسيات في جنوب لبنان من الأفكار المطروحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت
– الوكالات: طُرحت فكرة نشر قوات متعدّدة الجنسيات في جنوب لبنان إلى جانب الجيش في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وفق ما أفاد دبلوماسي غربي وكالة فرانس برس.
وقال الدبلوماسي مفضلا عدم الكشف عن هويته «ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق النار ووجود يحظى بثقة الجانبين، وقد يكون هذا الوجود عبر القوات المسلحة اللبنانية مع قوات دولية»، في إشارة إلى قوات خارج إطار اليونيفيل.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين الاثنين خلال زيارة لبيروت إن الالتزام العلني بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 «ليس كافيا» لوضع حدّ للنزاع الراهن بين حزب الله وإسرائيل، مشدّدا على ضرورة أن يكون القاعدة لأي حلّ، «مع الشيء الإضافي الذي يمكن القيام به للتأكد من تطبيقه بطريقة عادلة وشفافة».
ويتحدث مسؤولون ووسائل إعلام محلية عن اقتراحات ينقلها دبلوماسيون إلى لبنان من أجل إجراء تعديلات أو إضافات على القرار 1701.
وقال الدبلوماسي الغربي إن «الدفع باتجاه تطبيق القرار (1701 بلاس) (1701 +، مع إضافة) هو انعكاس لحقيقة مفادها أن أيا من الجانبين لم ينفّذ القرار 1701».
وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي عن استعداد بلاده لزيادة عديد قوات الجيش اللبناني في جنوب البلاد لتكون قادرة على السيطرة على المنطقة الحدودية في حال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل.
وبحسب الدبلوماسي الغربي، «بدأ شركاء لبنان بالفعل دعم القوات المسلحة اللبنانية وهم يبحثون بشكل ملموس عن كيفية دعمها بشكل أكبر لتكون جاهزة في سياق وقف إطلاق النار واتفاق دبلوماسي طويل الأجل».
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح أمس سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان
وشرقه. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس سلسلة غارات استهدفت بلدات عربصاليم، وقانا، وصريفا، والطيبة، وأطراف بلدة البرغلية، وفرون، وسلعا، وبافليه، والخيام، وسهل الميدنة عند أطراف بلدة كفررمان الشرقية في جنوب لبنان.
واستهدفت الغارات خراج بلدة السريرة في منطقة جزين، في جنوب لبنان. وأغارت مسيرة إسرائيلية على مدينة صور أمس، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بعيد طلبات إخلاء إسرائيلية للمدينة، أثارت موجة نزوح منها. وذكرت الوكالة الوطنية أن «مسيرة معادية استهدفت شارع صوت الفرح في صور».
من جانبه أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا صباح أمس قاعدة غليلوت الإسرائيلية التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية. وذكرت مصادر للعربية أن 4 جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 15 آخرون في معارك جنوب لبنان.
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