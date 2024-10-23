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دبلوماسي غربي: نشر قوات متعددة الجنسيات في جنوب لبنان من الأفكار المطروحة

10/23/2024 7:03:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬طُرحت‭ ‬فكرة‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬متعدّدة‭ ‬الجنسيات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬غربي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.

وقال‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬مفضلا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ووجود‭ ‬يحظى‭ ‬بثقة‭ ‬الجانبين،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الوجود‭ ‬عبر‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬دولية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬اليونيفيل‭.

وقال‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخاص‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬الاثنين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لبيروت‭ ‬إن‭ ‬الالتزام‭ ‬العلني‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬1701‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬كافيا‮»‬‭ ‬لوضع‭ ‬حدّ‭ ‬للنزاع‭ ‬الراهن‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬مشدّدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القاعدة‭ ‬لأي‭ ‬حلّ،‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الشيء‭ ‬الإضافي‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬تطبيقه‭ ‬بطريقة‭ ‬عادلة‭ ‬وشفافة‮»‬‭. ‬

ويتحدث‭ ‬مسؤولون‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬عن‭ ‬اقتراحات‭ ‬ينقلها‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬أو‭ ‬إضافات‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬1701‭.

وقال‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الغربي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ (‬1701‭ ‬بلاس‭) (‬1701‭ +‬،‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭) ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬لحقيقة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬لم‭ ‬ينفّذ‭ ‬القرار‭ ‬1701‮»‬‭.

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬لزيادة‭ ‬عديد‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬لتكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.

وبحسب‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الغربي،‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬شركاء‭ ‬لبنان‭ ‬بالفعل‭ ‬دعم‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬وهم‭ ‬يبحثون‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬دعمها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬لتكون‭ ‬جاهزة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬واتفاق‭ ‬دبلوماسي‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‮»‬‭.

وشن‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان
وشرقه‭. ‬وشن‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬بلدات‭ ‬عربصاليم،‭ ‬وقانا،‭ ‬وصريفا،‭ ‬والطيبة،‭ ‬وأطراف‭ ‬بلدة‭ ‬البرغلية،‭ ‬وفرون،‭ ‬وسلعا،‭ ‬وبافليه،‭ ‬والخيام،‭ ‬وسهل‭ ‬الميدنة‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬كفررمان‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬‮
‬واستهدفت‭ ‬الغارات‭ ‬خراج‭ ‬بلدة‭ ‬السريرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جزين،‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وأغارت‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬الرسمية،‭ ‬بعيد‭ ‬طلبات‭ ‬إخلاء‭ ‬إسرائيلية‭ ‬للمدينة،‭ ‬أثارت‭ ‬موجة‭ ‬نزوح‭ ‬منها‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬معادية‭ ‬استهدفت‭ ‬شارع‭ ‬صوت‭ ‬الفرح‭ ‬في‭ ‬صور‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬عناصره‭ ‬استهدفوا‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬قاعدة‭ ‬غليلوت‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التابعة‭ ‬لوحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬8200‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بصلية‭ ‬صاروخية‭ ‬نوعية‭. ‬وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬للعربية‭ ‬أن‭ ‬4‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬15‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

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