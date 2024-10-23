بلينكن يلتقي وزراء خارجية دول عربية بلندن غدا لبحث الوضع في غزة ولبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويلتقي‭ ‬بلينكن‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬لصحفيين‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أقلت‭ ‬بلينكن‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭. ‬

ولم‭ ‬تحدد‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬مَن‭ ‬مِن‭ ‬الوزراء‭ ‬العرب‭ ‬سيحضرون‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬

ويسعى‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

ويتطلع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حل‭ ‬دبلوماسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحضّ‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭. ‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬استقبل‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أمس‭ ‬بالرياض،‭ ‬بلينكن،‭ ‬الذي‭ ‬لفت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬سابق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬تؤدي‭ ‬دورا‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وترمي‭ ‬الرياض‭ ‬بثقلها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬فيما‭ ‬تكثف‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬المبذولة‭ ‬بشأن‭ ‬إنهاء‭ ‬الأزمات‭ ‬وتصفير‭ ‬المشكلات،‭ ‬وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي‭ ‬قد‭ ‬ثمن‭ ‬أخيراً‭ ‬ما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬مقترح‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عقد‭ ‬قمة‭ ‬متابعة‭ ‬عربية‭ ‬إسلامية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬وتطلع‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬القمة‭ ‬بقرارات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬