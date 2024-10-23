بلينكن يلتقي وزراء خارجية دول عربية بلندن غدا لبحث الوضع في غزة ولبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض
– الوكالات: يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظرائه من دول عربية في لندن غدا للبحث في حربي غزة ولبنان، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أمس.
ويلتقي بلينكن وزراء الخارجية العرب في العاصمة البريطانية بعد محادثات أمس في قطر، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحفيين في الطائرة التي أقلت بلينكن من إسرائيل إلى السعودية.
ولم تحدد وزارة الخارجية مَن مِن الوزراء العرب سيحضرون اللقاء في لندن.
ويسعى بلينكن في زيارته الحادية عشرة إلى المنطقة منذ اندلاع العدوان على غزة قبل أكثر من عام، إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني بعد مقتل رئيس حركة حماس يحيى السنوار على يد إسرائيل الأسبوع الماضي.
ويتطلع وزير الخارجية الأمريكي أيضا الى التوصل إلى «حل دبلوماسي» في لبنان من دون الحضّ على وقف فوري للضربات الإسرائيلية التي تستهدف حزب الله اللبناني.
في السياق ذاته استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس بالرياض، بلينكن، الذي لفت في تصريح سابق إلى أن السعودية تؤدي دورا فاعلا في المنطقة.
وترمي الرياض بثقلها في إطار التخفيف من حدة الأوضاع على الساحة الإقليمية، فيما تكثف الجهود الدولية المبذولة بشأن إنهاء الأزمات وتصفير المشكلات، وكان مجلس الوزراء السعودي قد ثمن أخيراً ما حظي به مقترح السعودية من أجل عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، وتطلع إلى خروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
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