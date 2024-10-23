بنك البحرين الوطني يحصد جائزة التميز في المعالجة المباشرة للمدفوعات لعام 2023 من سيتي بنك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)STP

وقد‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ممثلاً‭ ‬بكلٍ‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬عبدالكريم‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والشركات،‭ ‬ونبيل‭ ‬مصطفى‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات،‭ ‬وأمل‭ ‬صفر‭ ‬رئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرفية‭ ‬للبنوك‭ ‬المراسلة‭. ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬المثمرة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬لإرساء‭ ‬معايير‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬تشغيلية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معالجة‭ ‬المدفوعات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬علي‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يؤكد‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬سيتي‭ ‬بنك‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬سلسة‭ ‬وفعالة‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتمثل‭ ‬بتحقيقنا‭ ‬معدلات‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معالجة‭ ‬المدفوعات‭ ‬المباشرة‭ (‬ STP ‭)‬،‭ ‬نتاجًا‭ ‬لتركيزنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الموجه‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتنا‭ ‬وإمكاناتنا‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتبسيط‭ ‬العمليات،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‮»‬‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المدفوعات‭ ‬المباشرة‭ (‬ STP ‭) ‬من‭ ‬سيتي‭ ‬بنك‭ ‬تُمنح‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سنوي‭ ‬للبنوك‭ ‬التي‭ ‬تُظهر‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬ودقة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المدفوعات‭. ‬ويسلط‭ ‬تكريم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬المرموقة‭ ‬هذه‭ ‬على‭ ‬مساعيه‭ ‬الدائمة‭ ‬وتفانيه‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عملياته‭ ‬وإثراء‭ ‬خدماته‭ ‬المالية‭.‬