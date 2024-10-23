بنك البحرين الوطني يحصد جائزة التميز في المعالجة المباشرة للمدفوعات لعام 2023 من سيتي بنك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حصل بنك البحرين الوطني على جائزة عام 2023 من سيتي بنك للتميز في المعالجة المباشرة للمدفوعات (
STP )، ويأتي هذا الإنجاز نظير تحقيقه معدلات عالية واستثنائية في كل من المدفوعات التجارية ومدفوعات الخزينة، وذلك بنسبة هائلة بلغت 99.5
% للمدفوعات التجارية و99.8
% لمدفوعات الخزينة، وفقًا لما أشارت له بيانات الأداء الداخلي للعام الماضي المنشورة من قبل سيتي بنك.
وقد تم تسليم الجائزة إلى بنك البحرين الوطني ممثلاً بكلٍ من علي عبدالكريم رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات، ونبيل مصطفى رئيس إدارة العمليات، وأمل صفر رئيس العلاقات المصرفية للبنوك المراسلة. ويُعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على جهود البنك المثمرة والمتواصلة لإرساء معايير عالمية المستوى وتعزيز كفاءة تشغيلية عالية في مجال معالجة المدفوعات.
وبهذه المناسبة، علق علي عبدالكريم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في مجموعة بنك البحرين، قائلاً: «يؤكد حصولنا على هذه الجائزة من سيتي بنك التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مالية سلسة وفعالة. وقد جاء هذا الإنجاز المتمثل بتحقيقنا معدلات استثنائية في مجال معالجة المدفوعات المباشرة ( STP )، نتاجًا لتركيزنا الاستراتيجي الموجه نحو تعزيز قدراتنا وإمكاناتنا التشغيلية، وتبسيط العمليات، والاستثمار في أحدث التقنيات المتقدمة، وكل ذلك من أجل تلبية احتياجات عملائنا بشكل أكثر جودة وكفاءة».
ويُشار إلى أن جائزة التميز في معالجة المدفوعات المباشرة ( STP ) من سيتي بنك تُمنح على نحو سنوي للبنوك التي تُظهر كفاءة عالية ودقة بارزة في معالجة المدفوعات. ويسلط تكريم بنك البحرين الوطني بجائزة التميز المرموقة هذه على مساعيه الدائمة وتفانيه المستمر في تعزيز عملياته وإثراء خدماته المالية.
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