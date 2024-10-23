السياحة تستضيف فعالية Connections Luxury Bahrain

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضافت هيئة البحرين للسياحة والمعارض فعالية
Connections
Luxury
Bahrain في فندق الريتز كارلتون خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2024، بهدف تعزيز التعاون السياحي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى زيادة عدد السياح من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك السوق البريطاني.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أهمية التعاون بين البلدين في دفع عجلة السياحة، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تمتلك مجموعة واسعة من عوامل الجذب السياحي التي تتنوع بين التراث الثقافي الغني والضيافة العربية الأصيلة والشواطئ الخلابة، مما يجعلها وجهة مميزة للزوار البريطانيين والأوروبيين.
وأضافت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن الفعالية تُعد جزءًا من جهود الهيئة لتعزيز العلاقات مع القطاع السياحي في المملكة المتحدة، الذي يعتبر أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة ضمن استراتيجية السياحة لمملكة البحرين 2022-2026 التي تهدف إلى زيادة عدد الزوار من خلال تقديم باقات سياحية مميزة تناسب اهتمامات السياح في عدد من الأسواق المستهدفة، ومنها البريطاني والأوروبي. وأشارت إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تسعى من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز التدفق السياحي من المملكة المتحدة عبر تطوير باقات سياحية جديدة تلبي احتياجات العائلات والأفراد من بريطانيا وأوروبا. كما تُعزز الفعالية التعاون بين الهيئة ووكلاء السفر وشركات إدارة الوجهات السياحية لبحث سبل الترويج لمزايا مملكة البحرين السياحية. مشددة على أهمية توسيع التعاون في مجالات السياحة والترفيه والرياضة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، ومؤكدة أن البحرين لديها الإمكانيات اللازمة لاستقطاب المزيد من السياح من هذا السوق بفضل تنوع وجهاتها السياحية. وتمثل فعالية « Connections Luxury Bahrain »، التي تنظمها الهيئة للعام الثاني على التوالي، منصة فريدة لتعزيز التعاون وزيادة عدد السياح. وقد شهدت هذه النسخة مشاركة واسعة من وكلاء السفر والسياحة من المملكة المتحدة، حيث تضمن البرنامج العديد من الاجتماعات الثنائية وجولات تعريفية لعدد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى فرصة استكشاف تجربة الغوص بحثًا عن اللؤلؤ وزيارة حلبة البحرين الدولية. وتحرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز الشراكات مع وكلاء السفر في المملكة المتحدة وتطوير عناصر جذب جديدة في المملكة، مما يعكس التزامها بتعزيز الروابط السياحية مع هذه السوق المهمة وزيادة عدد السياح الوافدين. كما تواصل الهيئة العمل على البنية التحتية السياحية وتطوير المشاريع السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير مشاريع جديدة، مما يعزز مكانة البحرين كمركز عالمي للسياحة.
وتأتي الفعالية كجزء من جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التعاون السياحي الدولي، بما في ذلك المشاركة في المعارض والفعاليات السياحية العالمية وإطلاق الحملات الترويجية التي تدعم أهداف الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين.
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