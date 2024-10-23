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السياحة تستضيف فعالية Connections Luxury Bahrain

10/23/2024 7:03:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضافت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬فعالية‭ ‬ Connections ‭ ‬ Luxury ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السوق‭ ‬البريطاني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬السياحة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‭ ‬التي‭ ‬تتنوع‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬الغني‭ ‬والضيافة‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬والشواطئ‭ ‬الخلابة،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬وجهة‭ ‬مميزة‭ ‬للزوار‭ ‬البريطانيين‭ ‬والأوروبيين‭.‬

وأضافت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬تُعد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستهدفة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬باقات‭ ‬سياحية‭ ‬مميزة‭ ‬تناسب‭ ‬اهتمامات‭ ‬السياح‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬المستهدفة،‭ ‬ومنها‭ ‬البريطاني‭ ‬والأوروبي‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التدفق‭ ‬السياحي‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬باقات‭ ‬سياحية‭ ‬جديدة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العائلات‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وأوروبا‭. ‬كما‭ ‬تُعزز‭ ‬الفعالية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬ووكلاء‭ ‬السفر‭ ‬وشركات‭ ‬إدارة‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬الترويج‭ ‬لمزايا‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السياحية‭. ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬السياحة‭ ‬والترفيه‭ ‬والرياضة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومؤكدة‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬الإمكانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬بفضل‭ ‬تنوع‭ ‬وجهاتها‭ ‬السياحية‭. ‬وتمثل‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬ Connections ‭ ‬ Luxury ‭ ‬ Bahrain ‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الهيئة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭. ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬وكلاء‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬وجولات‭ ‬تعريفية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬والمنتجعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرصة‭ ‬استكشاف‭ ‬تجربة‭ ‬الغوص‭ ‬بحثًا‭ ‬عن‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وزيارة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭. ‬وتحرص‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬وكلاء‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وتطوير‭ ‬عناصر‭ ‬جذب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬السياحية‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬السوق‭ ‬المهمة‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬الوافدين‭. ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬الهيئة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬وتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والشركاء‭ ‬الدوليين‭ ‬لتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬جديدة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬للسياحة‭. ‬

وتأتي‭ ‬الفعالية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬السياحية‭ ‬العالمية‭ ‬وإطلاق‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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