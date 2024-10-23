((الجامعة الخليجية)) تطلق النسخة الأولى من ((أسبوع الاستدامة)) لتعزيز الوعي البيئي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‮

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بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الجهرمي،‭ ‬أقامت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الاستدامة‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بدورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتوعية‭ ‬بأهمية‭ ‬تبني‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭.‬‮

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وشهد‭ ‬الأسبوع

العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تتضمَّن‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ومحاضرات‭ ‬حول‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد،‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬النفايات،‭ ‬وتسعى‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬الطلاب‭ ‬والمجتمع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬لتسهم‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬بيئة‭ ‬جامعيَّة‭ ‬مستدامة‭ ‬ومجتمع‭ ‬متكامل‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكّدت‭ ‬الـــبروفـــيسور‭ ‬مـــنى‭ ‬راشــــد‭ ‬الــــزيــــانــــي‭ ‬رئـــيس‭ ‬مجـــلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ورئـــيس‭ ‬مجـــلس‭ ‬أمـــناء‭ ‬الـــجامـــعة‭ ‬الخليجية،‭ ‬أن‭ ‬تــــنظيم‭ ‬أســــبوع‭ ‬الاســــتدامــــة‭ ‬يــــعكس‭ ‬الــــتزام‭ ‬الــــجامــــعة‭ ‬بــــــتطبيق‭ ‬المــــــمارســــــات‭ ‬المســــــتدامــــــة‭ ‬وتــــــعزيــــــز‭ ‬وعــــــي‭ ‬الــــــطلاب‭ ‬والمجتمع‭ ‬بضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وحماية‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬الــجامــعة‭ ‬الخــليجية‭ ‬تــسعى‭ ‬لــتوفــير‭ ‬بــيئة‭ ‬تــعليمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

مـــن‭ ‬جـــانـــبه،‭ ‬أوضح‭ ‬الـــبروفـــيسور‭ ‬مـــهند‭ ‬المشهـــدانـــي‭ ‬رئـــيس‭ ‬الـــجامـــعة‭ ‬الخـــليجية،‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بـتعزيـز‭ ‬الاسـتدامـة‭ ‬وزيـادة‭ ‬الـوعـي‭ ‬المـجتمعي‭ ‬حـول‭ ‬أهـمية‭ ‬تـبني‭ ‬المــــمارســــات‭ ‬المســــتدامــــة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلـى‭ ‬أن‭ ‬الـجامـعة‭ ‬تـعمل‭ ‬عـلى‭ ‬إدمـاج‭ ‬مـواد‭ ‬الاســتدامــة‭ ‬فــي‭ ‬بــرامــجها‭ ‬الأكــاديــمية‭ ‬لــتعزيــز‭ ‬وعــي‭ ‬الــطلاب‭ ‬بــأهــمية‭ ‬الاســتدامــة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تقوم‭ ‬الـــجامـــعة‭ ‬الخـــليجية‭ ‬بـــإدخـــال‭ ‬مـــواد‭ ‬دراســـية‭ ‬مـــتخصصة‭ ‬فـــي‭ ‬مـجالات‭ ‬مـثل‭ ‬الـطاقـة‭ ‬المتجـددة،‭ ‬إدارة‭ ‬الـنفايـات،‭ ‬والمـمارسـات‭ ‬الـبيئية‭ ‬المسـتدامـة،‭ ‬بهـــدف‭ ‬إعـــداد‭ ‬جـــيل‭ ‬مـــن‭ ‬الـــطلاب‭ ‬قـــادر‭ ‬عـــلى‭ ‬مـــواجـــهة‭ ‬التحـــديـــات‭ ‬الـــبيئية‭ ‬والـــعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

مــن‭ ‬جهــته،‭ ‬أكــد‭ ‬الـــدكـــتور‭ ‬عـــمر‭ ‬بـــليبش‭ ‬رئــيس‭ ‬لــجنة‭ ‬تــنظيم‭ ‬‮«‬أســبوع‭ ‬الاســتدامــة‮»‬‭ ‬ومــديــر‭ ‬مــركــز‭ ‬الــتنمية‭ ‬المســـتدامـــة‭ ‬فـــي‭ ‬الـــجامـــعة،‭ ‬أن‭ ‬هـــذه‭ ‬الـــفعالـــية‭ ‬تـــمثل‭ ‬مـــنصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬البيئة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬المستدام،‭ ‬مضيفاً‭ ‬بأن‭ ‬أحـــــــد‭ ‬الإنـــــــجازات‭ ‬الـــــــبارزة‭ ‬فـــــــي‭ ‬أســـــــبوع‭ ‬الاســـتدامـــة‭ ‬هـــو‭ ‬تـــشكيل‭ ‬نـــادي‭ ‬الاســـتدامـــة‭ ‬فـــي‭ ‬الـــجامـــعة،‭ ‬حـــيث‭ ‬تـــم‭ ‬تـــرشـــيح‭ ‬18‭ ‬طــالــباً‭ ‬مــن‭ ‬مــختلف‭ ‬الــكليات‭ ‬لــلانــضمام‭ ‬إلــيه،‭ ‬وســيعمل‭ ‬هــؤلاء‭ ‬الــطلاب‭ ‬عــلى‭ ‬تــنفيذ‭ ‬مــشاريــع‭ ‬ومــبادرات‭ ‬تــركــز‭ ‬عــلى‭ ‬تــعزيــز‭ ‬الاســتدامــة‭ ‬داخــل‭ ‬الحــرم‭ ‬الــجامــعي‭ ‬وفــي‭ ‬المـــجتمع‭ ‬المحـــلي،‭ ‬مـا‭ ‬يـــعزز‭ ‬وعـــيهم‭ ‬ويـــشجعهم‭ ‬عـــلى‭ ‬اتـــخاذ‭ ‬خـــطوات‭ ‬مـــلموســـة‭ ‬لحماية‭ ‬البيئة‭.‬