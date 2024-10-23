((الجامعة الخليجية)) تطلق النسخة الأولى من ((أسبوع الاستدامة)) لتعزيز الوعي البيئي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: زينب علي
تصوير: محمود بابا
بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتورة ديانا عبد الكريم الجهرمي، أقامت الجامعة الخليجية النسخة الأولى من فعاليات «أسبوع الاستدامة»، والذي يعكس التزام الجامعة بدورها الريادي في تعزيز الاستدامة والتوعية بأهمية تبني الممارسات المستدامة في جميع جوانب الحياة.
وشارك في الفعالية عدة جهات حكومية وخاصة، بما في ذلك المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الأشغال، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى العديد من الشركات الخاصة.
وشهد الأسبوع
العديد من الأنشطة التي تتضمَّن ورش عمل ومحاضرات حول إعادة التدوير، والحفاظ على الموارد، وأفضل الممارسات للتقليل من النفايات، وتسعى الجامعة من خلال هذا الحدث إلى إشراك الطلاب والمجتمع في تحقيق الاستدامة على مستوى الأفراد والمؤسسات، لتسهم بذلك في بناء بيئة جامعيَّة مستدامة ومجتمع متكامل.
وفي هذا الصدد، أكّدت الـــبروفـــيسور مـــنى راشــــد الــــزيــــانــــي رئـــيس مجـــلس الإدارة ورئـــيس مجـــلس أمـــناء الـــجامـــعة الخليجية، أن تــــنظيم أســــبوع الاســــتدامــــة يــــعكس الــــتزام الــــجامــــعة بــــــتطبيق المــــــمارســــــات المســــــتدامــــــة وتــــــعزيــــــز وعــــــي الــــــطلاب والمجتمع بضرورة الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية، مبينة أن الــجامــعة الخــليجية تــسعى لــتوفــير بــيئة تــعليمية مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
مـــن جـــانـــبه، أوضح الـــبروفـــيسور مـــهند المشهـــدانـــي رئـــيس الـــجامـــعة الخـــليجية، التزام الجامعة بـتعزيـز الاسـتدامـة وزيـادة الـوعـي المـجتمعي حـول أهـمية تـبني المــــمارســــات المســــتدامــــة، مشيراً إلـى أن الـجامـعة تـعمل عـلى إدمـاج مـواد الاســتدامــة فــي بــرامــجها الأكــاديــمية لــتعزيــز وعــي الــطلاب بــأهــمية الاســتدامــة في شتى المجالات.
وأضاف قائلاً: «تقوم الـــجامـــعة الخـــليجية بـــإدخـــال مـــواد دراســـية مـــتخصصة فـــي مـجالات مـثل الـطاقـة المتجـددة، إدارة الـنفايـات، والمـمارسـات الـبيئية المسـتدامـة، بهـــدف إعـــداد جـــيل مـــن الـــطلاب قـــادر عـــلى مـــواجـــهة التحـــديـــات الـــبيئية والـــعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع».
مــن جهــته، أكــد الـــدكـــتور عـــمر بـــليبش رئــيس لــجنة تــنظيم «أســبوع الاســتدامــة» ومــديــر مــركــز الــتنمية المســـتدامـــة فـــي الـــجامـــعة، أن هـــذه الـــفعالـــية تـــمثل مـــنصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات حول قضايا البيئة والاقتصاد المستدام، مضيفاً بأن أحـــــــد الإنـــــــجازات الـــــــبارزة فـــــــي أســـــــبوع الاســـتدامـــة هـــو تـــشكيل نـــادي الاســـتدامـــة فـــي الـــجامـــعة، حـــيث تـــم تـــرشـــيح 18 طــالــباً مــن مــختلف الــكليات لــلانــضمام إلــيه، وســيعمل هــؤلاء الــطلاب عــلى تــنفيذ مــشاريــع ومــبادرات تــركــز عــلى تــعزيــز الاســتدامــة داخــل الحــرم الــجامــعي وفــي المـــجتمع المحـــلي، مـا يـــعزز وعـــيهم ويـــشجعهم عـــلى اتـــخاذ خـــطوات مـــلموســـة لحماية البيئة.
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