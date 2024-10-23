((كراجات)) بـإطلالة بحرية بسترة تشعل النقـاش على طاولة اجتماع أمانة العاصمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





عقد‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬اجتماعه‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬مشروعات‭ ‬عقارات‭ ‬الإسكان‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬السيف‭ ‬جـرين‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يضم‭ ‬مقرات‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيف‭.‬

وقدم‭ ‬إياد‭ ‬فيصل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بالإنابة‭ ‬لشركة‭ ‬عقارات‭ ‬الإسكان،‭ ‬عرضًا‭ ‬تفصيليًا‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬شمل‭ ‬العرض‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬السيف‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيف‭ ‬التجارية‭ ‬الفاخرة،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويضم‭ ‬المبنى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬طابقًا‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬تجارية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬السيف‭ ‬جرين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيف‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬حوالي‭ ‬28‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬للتأجير‭ ‬ومبانٍ‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬طوابق،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬فللا‭ ‬سكنية‭ ‬ومساحات‭ ‬يمكن‭ ‬تخصيصها‭ ‬لمكاتب‭ ‬هندسية‭ ‬وعيادات‭.‬

واستعرض‭ ‬المشاريع‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬سترة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬روضة‭ ‬للأطفال،‭ ‬ومحال‭ ‬للصناعات‭ ‬الخفيفة‭ ‬بواجهة‭ ‬بحرية،‭ ‬وأسواقا،‭ ‬ومحال‭ ‬تجارية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬تجاري‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح،‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬566‭ ‬مترًا‭ ‬ويضم‭ ‬ستة‭ ‬محال‭ ‬تجارية‭.‬

وعبّر‭ ‬العضو‭ ‬ميثم‭ ‬الحايكي‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬لوجود‭ ‬ورشات‭ ‬سيارات‭ ‬واقعة‭ ‬على‭ ‬الواجهات‭ ‬البحرية‭ ‬المخصصة‭ ‬لساحل‭ ‬عام‭ ‬لأهالي‭ ‬سترة‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬الإسكان‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬هذه‭ ‬الورشـات‭ ‬لكونها‭ ‬واقعة‭ ‬على‭ ‬مخطط‭ ‬مقترح‭ ‬لساحل‭ ‬عام‭ ‬لأهالي‭ ‬المنطقة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عبّـر‭ ‬العضو‭ ‬الدكتور‭ ‬بشـار‭ ‬أحمدي‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬استيـائه‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬كـان‭ ‬منها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للنقاش‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬أهالي‭ ‬العاصمة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ميدان‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬اقتراحه‭ ‬على‭ ‬السيـاحة‭ ‬لم‭ ‬يحظ‭ ‬بأي‭ ‬تفاعل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭. ‬