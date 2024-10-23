((كراجات)) بـإطلالة بحرية بسترة تشعل النقـاش على طاولة اجتماع أمانة العاصمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: مروة أحمد
عقد مجلس أمانة العاصمة اجتماعه أمس برئاسة المهندس صالح طرادة رئيس المجلس، حيث تم استعراض أهم مشروعات عقارات الإسكان وعلى رأسها مشروع «السيف جـرين» والذي من المقرر أن يضم مقرات لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في منطقة السيف.
وقدم إياد فيصل المدير العام بالإنابة لشركة عقارات الإسكان، عرضًا تفصيليًا عن أهم المشاريع القائمة في العاصمة، شمل العرض مشروع «دانات السيف» الواقع في منطقة السيف التجارية الفاخرة، حيث تبلغ مساحة الأرض 3 آلاف متر مربع، ويضم المبنى أكثر من عشرين طابقًا ويحتوي على محلات تجارية، كما تم استعراض مشروع «السيف جرين» الذي يقع في منطقة السيف على مساحة حوالي 28 ألف متر مربع، ويحتوي على محلات للتأجير ومبانٍ من خمسة طوابق، كما يتضمن المشروع فللا سكنية ومساحات يمكن تخصيصها لمكاتب هندسية وعيادات.
واستعرض المشاريع المقامة في منطقة شرق سترة، والتي تشمل روضة للأطفال، ومحال للصناعات الخفيفة بواجهة بحرية، وأسواقا، ومحال تجارية. كما تم تقديم تفاصيل عن مشروع تجاري جديد في منطقة النبيه صالح، يمتد على مساحة 566 مترًا ويضم ستة محال تجارية.
وعبّر العضو ميثم الحايكي عن استيائه لوجود ورشات سيارات واقعة على الواجهات البحرية المخصصة لساحل عام لأهالي سترة وطلب من شركة عقارات الإسكان إعادة النظر في مقر هذه الورشـات لكونها واقعة على مخطط مقترح لساحل عام لأهالي المنطقة.
وعلى هامش الاجتماع عبّـر العضو الدكتور بشـار أحمدي عن مدى استيـائه من بعض الجهات الحكومية التي تفتقر إلى مد جسور التواصل مع مجلس أمانة العاصمة كـان منها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بالإضافة إلى وزارة الأشغال، مؤكدا أهمية التواصل مع الجهات الحكومية للنقاش في أبرز المشاريع التي تخدم أهالي العاصمة، مشيرًا إلى مقترح مشروع «ميدان المنامة» الذي جرى اقتراحه على السيـاحة لم يحظ بأي تفاعل من قبل الهيئة.
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