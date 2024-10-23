وزير التربية يشيد بدور خليجي بنك في دعم الفعاليات التعليمية والاجتماعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والبنك،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬التعليمية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الوزارة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬بطولة‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التعليمية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الحس‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬فئة‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالرياضة‭ ‬وتطويرها‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلية‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التعليمية‭ ‬المشتركة‭. ‬