Thursday, 24 October 2024 02:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير التربية يشيد بدور خليجي بنك في دعم الفعاليات التعليمية والاجتماعية

10/23/2024 7:03:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬والبنك‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والبنك،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬التعليمية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الوزارة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬بطولة‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التعليمية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الحس‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬فئة‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالرياضة‭ ‬وتطويرها‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلية‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التعليمية‭ ‬المشتركة‭. ‬

MENAFN23102024000055011008ID1108813247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث