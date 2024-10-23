وزير التربية يشيد بدور خليجي بنك في دعم الفعاليات التعليمية والاجتماعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والبنك.
وفي بداية اللقاء تم استعراض أوجه التعاون بين وزارة التربية والتعليم والبنك، حيث أشاد الوزير بالجهود المستمرة التي يبذلها البنك في دعم الفعاليات التعليمية والمجتمعية المختلفة التي تشرف عليها الوزارة، من بينها بطولة ناصر بن حمد للمدارس الثانوية لكرة القدم.
من جهته، أكد سطام سليمان القصيبي حرص البنك على المساهمة في الفعاليات التعليمية والمجتمعية ذات الأثر الإيجابي على الطلبة ومنتسبي الميدان التعليمي، وذلك من منطلق الحس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه فئة الناشئة والشباب، والاهتمام بالرياضة وتطويرها.
كما تم استعراض أوجه التعاون المستقبلية بين وزارة التربية والتعليم وخليجي بنك، بما يخدم مجموعة من البرامج والأنشطة التعليمية المشتركة.
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