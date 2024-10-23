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الملك: نفخر بقضاة البحرينرسالة سامية للسلطة القضائية ودور محوري في نهضة المجتمع

10/23/2024 7:03:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬استقلال‭ ‬القضاء‭ ‬ودعم‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬وتوفير‭ ‬الكوادر‭ ‬المؤهلة‭ ‬لها‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬وتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع‭ ‬واستقراره،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتاريخ‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القضاء‭ ‬والإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬ورئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬ووزير‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬القضاة،‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬القضاة‭ ‬القسم‭ ‬القانوني‭ ‬أمام‭ ‬جلالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعيينهم‭ ‬في‭ ‬مناصبهم‭ ‬قضاة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬ومحكمة‭ ‬التمييز‭ ‬ومحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭.‬

وقد‭ ‬هنأهم‭ ‬جلالته،‭ ‬وتمنى‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬ومهامهم‭ ‬الوطنية‭ ‬الجديدة‭ ‬تعزيزاً‭ ‬وترسيخاً‭ ‬لمبادئ‭ ‬الحق‭ ‬والعدالة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وفخره‭ ‬بقضاة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬أمانة‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬منوهًا‭ ‬بأهمية‭ ‬الرسالة‭ ‬السامية‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬ودورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتطوره‭ ‬واستقراره‭.‬

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