الملك: نفخر بقضاة البحرينرسالة سامية للسلطة القضائية ودور محوري في نهضة المجتمع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حرصه الدائم على ترسيخ استقلال القضاء ودعم السلطة القضائية وتوفير الكوادر المؤهلة لها انطلاقاً من الدور المهم الذي تضطلع به في الحفاظ على الحقوق وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، معربًا عن اعتزازه بالتاريخ العريق الذي تتميز به مملكة البحرين في مجال القضاء والإنجازات الرائدة التي حققتها على هذا الصعيد.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة أمس في قصر الصخير نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعدداً من القضاة، حيث أدى القضاة القسم القانوني أمام جلالته بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم في مناصبهم قضاة في المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز ومحكمة الاستئناف العليا المدنية.
وقد هنأهم جلالته، وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مسؤولياتهم ومهامهم الوطنية الجديدة تعزيزاً وترسيخاً لمبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون.
وأعرب جلالته عن اعتزازه وفخره بقضاة البحرين، الذين يحملون على عاتقهم أمانة حفظ حقوق المواطنين والمقيمين، وضمان تحقيق مبادئ العدالة وسيادة القانون، منوهًا بأهمية الرسالة السامية للسلطة القضائية ودورها المحوري في نهضة المجتمع وتطوره واستقراره.
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