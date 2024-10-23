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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان بذكرى إنشاء منظمة الأمم المتحدة

10/23/2024 7:03:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريس‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬بارزة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬الدوليين،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭. ‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريس‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

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