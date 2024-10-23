الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان بذكرى إنشاء منظمة الأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وقد أشاد جلالته في البرقية بما حققته منظمة الأمم المتحدة من إنجازات بارزة على الصعيد الدولي للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، متمنياً له موفور الصحة والسعادة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين على إنشاء منظمة الأمم المتحدة.
MENAFN23102024000055011008ID1108813245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.