فخورون ببرنامج العقوبات البديلةالملك: البحرين تعتمد نهج العدالة الإصلاحية المعززة للحقوق الإنسانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحب‭ ‬جلالته‭ ‬بالجميع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباركة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬عادة‭ ‬عربية‭ ‬أصيلة‭ ‬نشأ‭ ‬عليها‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬الكرام‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬ويحرصون‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها‭ ‬واستمرارها‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬الترابط‭ ‬والتكاتف‭ ‬وعلاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬والمحبة‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭.‬

واستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬بتلاوة‭ ‬آيات‭ ‬بينات‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬ثم‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬سامية،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،‭ ‬نرحب‭ ‬بكم‭ ‬أجمل‭ ‬ترحيب،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نلتقي‭ ‬بكم،‭ ‬وبالمسؤولين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرفيعة‭.‬

وإنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬الاعتزاز،‭ ‬أن‭ ‬نخصص‭ ‬لقاءنا‭ ‬هذا،‭ ‬للإشادة‭ ‬بالنتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬لبرنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بإشراف‭ ‬مهني،‭ ‬يمتاز‭ ‬بدقة‭ ‬التنفيذ‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬التطوير،‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وكوادرها‭ ‬المخلصين‭.‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬أنجزه‭ ‬البرنامج،‭ ‬فنحن‭ ‬فخورون‭ ‬بكونه‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬بادرت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمؤسساتها‭ ‬الدستورية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬حرصها‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الجنائية،‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تجربتها‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وبتشريعات‭ ‬وسياسات‭ ‬تعتمد‭ ‬نهج‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬المعززة‭ ‬للحقوق‭ ‬الإنسانية‭.‬

‭ ‬ونشكر‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والحضور‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬النوعي،‭ ‬الذين‭ ‬يعملون،‭ ‬بكل‭ ‬جهدهم،‭ ‬للوصول‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬من‭ ‬التطبيق،‭ ‬وبجاهزية‭ ‬تصل‭ ‬بصيتها‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭.‬

ونهنئهم‭ ‬كذلك،‭ ‬على‭ ‬نجاحهم‭ ‬المشهود‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬الأثر‭ ‬الإنساني‭ ‬والاجتماعي‭ ‬المرجو‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬المستفيدين‭ ‬منه‭ ‬أملاً‭ ‬جديداً‭ ‬لاستعادة‭ ‬ذاتهم،‭ ‬وللاندماج‭ ‬في‭ ‬مجتمعهم،‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬أسرهم،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬نحرص‭ ‬عليه،‭ ‬ونوجه‭ ‬لتطوير‭ ‬مجالاته،‭ ‬وتنويع‭ ‬فرص‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭.‬

بوركت‭ ‬جهودكم،‭ ‬والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،

ثم‭ ‬تشرف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ومنتسبو‭ ‬الإدارة‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬متمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭.‬

ثم‭ ‬ألقى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كلمة،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

الحمد‭ ‬لله‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬والصلاة‭ ‬والسلام‭ ‬على‭ ‬نبيه‭ ‬الأمين‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وصحبه‭ ‬أجمعين

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه

أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة،‭ ‬الحضور‭ ‬الكريم

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،

إنه‭ ‬ليوم‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬حضرة‭ ‬مقامكم‭ ‬السامي‭ ‬سيدي؛‭ ‬وإني‭ ‬أتشرف‭ ‬باسمي‭ ‬وبالأصالة‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية؛‭ ‬بأن‭ ‬أرفع‭ ‬خالص‭ ‬الولاء‭ ‬والامتنان‭ ‬لجلالتكم‭ -‬أيدكم‭ ‬الله‭- ‬على‭ ‬اللفتة‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬لتفضلكم‭ ‬باستقبال‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬ابنائكم‭ ‬وبناتكم‭ ‬من‭ ‬مرتب‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والذين‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬الأمر‭ ‬ينضمون‭ ‬إلى‭ ‬ركب‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬المتألق‭ ‬بإخلاصه‭ ‬وولائه‭ ‬وصدق‭ ‬انتمائه‭.‬

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،،

وإذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬بالأمر‭ ‬إلى‭ ‬أصله‭ ‬فإن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬قد‭ ‬انبثق‭ ‬من‭ ‬فكر‭ ‬جلالتكم‭ ‬وتوجيهاتكم‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬شباب‭ ‬الوطن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬مكانهم‭ ‬السجن‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحتضنهم‭ ‬الأهل‭ ‬والمجتمع‭ ‬والوطن،‭ ‬وأن‭ ‬تهيأ‭ ‬لهم‭ ‬فرص‭ ‬التعليم‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ونهضة‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭.‬

وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬الفتية‭ ‬بمسؤولية‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتفعيل‭ ‬القانون‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬وأخص‭ ‬بالذكر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬حلقة‭ ‬الوصل‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬والجهاز‭ ‬القضائي،‭ ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بمنهجية‭ ‬مهنية‭ ‬علمية‭ ‬وواقعية،‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬جاءت‭ ‬النتائج‭ ‬مميزة‭ ‬ومثمرة‭ ‬وفق‭ ‬المقاييس‭ ‬الدولية‭.‬

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ .... ‬الحضور‭ ‬الكرام

في‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬المباركة‭ ‬التي‭ ‬نحتفل‭ ‬فيها‭ ‬بمرور‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬جلالتكم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم؛‭ ‬يشرفني‭ ‬التنويه‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬يتم‭ ‬تكريمهم‭ ‬اليوم،‭ ‬أنما‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬غرس‭ ‬مشروعكم‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬برعايتكم‭ ‬وجل‭ ‬عنايتكم‭ ‬وحمايتكم‭ ‬الدائمة،‭ ‬انهم‭ ‬يا‭ ‬سيدي‭ ‬شباب‭ ‬النهضة‭ ‬والإصلاح‭ ‬الوطني‭ ‬الشامخ،‭ ‬وإن‭ ‬جاز‭ ‬لي‭ ‬التعبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقام‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬شباب‭ ‬حمد‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬والشكر‭ ‬تجنيها‭ ‬معكم‭ ‬يا‭ ‬سيدي،‭ ‬عطاء‭ ‬وعزة‭ ‬وكرامة،‭ ‬ليبقى‭ ‬الوطن‭ ‬بقيادته‭ ‬وشعبه‭ ‬مهابا‭ ‬مصانا‭.‬

‭ ‬ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬الإنسانية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬لم‭ ‬شمل‭ ‬الأسرة‭ ‬ومنح‭ ‬الفرصة‭ ‬لإصلاح‭ ‬المستفيدين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وإنها‭ ‬تعبير‭ ‬واضح‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬الدولة‭ ‬بأبنائها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الظروف،‭ ‬ويطيب‭ ‬لي‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬أشيد‭ ‬بما‭ ‬نلقاه‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬البرامج‭ ‬فعلياً‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬منذ‭ ‬تطبيقه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬وإدماج‭ (‬7458‭) ‬مستفيداً،‭ ‬ومما‭ ‬يؤكد‭ ‬النجاح‭ ‬المميز‭ ‬لمنهجية‭ ‬العمل‭ ‬هي‭ ‬نسبة‭ ‬الالتزام‭ ‬بين‭ ‬المستفيدين‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬97‭.‬5‭%‬،‭ ‬وهذه‭ -‬يا‭ ‬سيدي‭- ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬النسب‭ ‬العالمية‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭.‬

‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادتكم‭ ‬الحكيمة،‭ ‬تواصل‭ ‬السير‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمبادئ‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬العدالة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬رائدة‭ ‬ونقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاندماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والالتزام‭ ‬بتطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وقد‭ ‬لاقى‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامجي‭ (‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭) ‬اشادة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وحصلت‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬للأمن‭ ‬العربي،‭ ‬وعلى‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ ‬كأول‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وختاماً‭ ‬فإني‭ ‬أتقدم‭ ‬إلى‭ ‬جلالتكم‭ ‬من‭ ‬أعماقنا‭ ‬الوطنية‭ ‬بخالص‭ ‬التقدير‭ ‬والولاء،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظكم‭ ‬ويرعاكم‭ ‬سنداً‭ ‬وذخراً‭ ‬لنهضة‭ ‬الوطن‭ ‬ومجده،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬ولي‭ ‬عهدكم‭ ‬الأمين‭ ‬وأنجالكم‭ ‬الكرام،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬عزتها‭ ‬ومنعتها‭ ‬ومجدها‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عهدكم‭ ‬الزاهر‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬ودمتم‭ ‬سالمين‭ ‬سيدي‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمه‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،

ومن‭ ‬جانبهم،‭ ‬رفع‭ ‬الحضور‭ ‬الكريم‭ ‬عظيم‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بلقائهم‭ ‬والاطمئنان‭ ‬على‭ ‬أحوالهم‭ ‬واحتياجاتهم،‭ ‬وحرصه‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭- ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬تاريخه،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬أصدق‭ ‬مشاعر‭ ‬الوفاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬والولاء‭ ‬وأسمى‭ ‬معاني‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬قائداً‭ ‬حكيماً،‭ ‬سائلين‭ ‬الله‭ ‬جل‭ ‬جلاله‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويرعاه‭ ‬ويسدد‭ ‬خطاه‭ ‬ويديم‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬نعمة‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والعمر‭ ‬المديد،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي‭ ‬العزيز‭ ‬آمنًا‭ ‬مستقرًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬شكر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة،‭ ‬وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬نجاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬مضيفًا‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5500‭ ‬مشارك‭ ‬بين‭ ‬لاعب‭ ‬ومدرب‭ ‬وإداري‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من70‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬رياضية‭ ‬بين‭ ‬المدارس‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يُعد‭ ‬إنجازًا‭ ‬ضمن‭ ‬إنجازات‭ ‬البحرين‭ ‬العديدة‭.‬