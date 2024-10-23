فخورون ببرنامج العقوبات البديلةالملك: البحرين تعتمد نهج العدالة الإصلاحية المعززة للحقوق الإنسانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس في قصر الصخير كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ورئيسي مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين وعددًا من الأهالي وأصحاب الانجازات، وذلك للتشرف بالسلام على جلالة الملك المعظم.
ورحب جلالته بالجميع في هذه اللقاءات المباركة التي هي عادة عربية أصيلة نشأ عليها أهل البحرين الكرام منذ عقود طويلة، ويحرصون على المحافظة عليها واستمرارها لما لها من دور كبير في توثيق الترابط والتكاتف وعلاقات الأخوة والمحبة فيما بينهم.
واستهل اللقاء بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، بإلقاء كلمة سامية، هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب، ويسعدنا أن نلتقي بكم، وبالمسؤولين من أصحاب الإنجازات الوطنية الرفيعة.
وإنه لمن دواعي الاعتزاز، أن نخصص لقاءنا هذا، للإشادة بالنتائج المتميزة لبرنامج العقوبات البديلة، الذي يحظى بإشراف مهني، يمتاز بدقة التنفيذ والمرونة في التطوير، لوزارة الداخلية وكوادرها المخلصين.
وفي ضوء ما أنجزه البرنامج، فنحن فخورون بكونه الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث بادرت مملكة البحرين، بمؤسساتها الدستورية والتنفيذية، وفي سياق حرصها المستمر لتطوير المنظومة الجنائية، بأن يكون لها تجربتها الخاصة في هذا المجال، وبتشريعات وسياسات تعتمد نهج العدالة الإصلاحية المعززة للحقوق الإنسانية.
ونشكر بهذه المناسبة الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، والحضور من القائمين على هذا المشروع النوعي، الذين يعملون، بكل جهدهم، للوصول به إلى هذا المستوى المتقدم من التطبيق، وبجاهزية تصل بصيتها إلى العالمية.
ونهنئهم كذلك، على نجاحهم المشهود في ترجمة الأثر الإنساني والاجتماعي المرجو من البرنامج، والمتمثل في منح المستفيدين منه أملاً جديداً لاستعادة ذاتهم، وللاندماج في مجتمعهم، وللحفاظ على استقرار أسرهم، وهذا أمر نحرص عليه، ونوجه لتطوير مجالاته، وتنويع فرص الاستفادة منه.
بوركت جهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ثم تشرف الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ومنتسبو الإدارة بالسلام على جلالة الملك المعظم، حيث أعرب جلالته عن شكره وتقديره للجميع على الجهود التي يبذلونها في تأسيس وتنفيذ هذا القانون في مملكة البحرين، بالإضافة إلى إنشاء السجون المفتوحة، متمنياً للجميع دوام التوفيق.
ثم ألقى الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية كلمة، قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه
أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إنه ليوم مبارك في حضرة مقامكم السامي سيدي؛ وإني أتشرف باسمي وبالأصالة عن كافة منتسبي وزارة الداخلية؛ بأن أرفع خالص الولاء والامتنان لجلالتكم -أيدكم الله- على اللفتة الملكية الكريمة لتفضلكم باستقبال نخبة من ابنائكم وبناتكم من مرتب الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والذين هم في واقع الأمر ينضمون إلى ركب شباب البحرين المتألق بإخلاصه وولائه وصدق انتمائه.
سيدي حضرة صاحب الجلالة،،
وإذا أردنا أن نعود بالأمر إلى أصله فإن قانون العقوبات والتدابير البديلة قد انبثق من فكر جلالتكم وتوجيهاتكم السامية التي أكدت أن شباب الوطن لا يكون مكانهم السجن بل يجب أن يحتضنهم الأهل والمجتمع والوطن، وأن تهيأ لهم فرص التعليم والمشاركة الفاعلة في تطوير ونهضة بناء الوطن.
وعلى ضوء ذلك فقد تم تكليف هذه الإدارة الفتية بمسؤولية وضع وتنفيذ البرامج المطلوبة لتفعيل القانون بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة المعنية في الدولة، وأخص بالذكر النيابة العامة التي تمثل حلقة الوصل بين الشرطة والجهاز القضائي، وقد عملت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بمنهجية مهنية علمية وواقعية، ولله الحمد جاءت النتائج مميزة ومثمرة وفق المقاييس الدولية.
سيدي حضرة صاحب الجلالة .... الحضور الكرام
في هذه السنة المباركة التي نحتفل فيها بمرور خمسة وعشرين عاماً على تولي جلالتكم مقاليد الحكم؛ يشرفني التنويه بأن من يتم تكريمهم اليوم، أنما هم في الواقع غرس مشروعكم الإصلاحي الوطني الذي حظي برعايتكم وجل عنايتكم وحمايتكم الدائمة، انهم يا سيدي شباب النهضة والإصلاح الوطني الشامخ، وإن جاز لي التعبير في هذا المقام بالقول «إنهم شباب حمد»، وإن البحرين اليوم ولله الحمد والشكر تجنيها معكم يا سيدي، عطاء وعزة وكرامة، ليبقى الوطن بقيادته وشعبه مهابا مصانا.
ومما لا شك فيه فإن هذه البرامج الإنسانية تهدف إلى لم شمل الأسرة ومنح الفرصة لإصلاح المستفيدين وتعزيز الثقة الوطنية، وإنها تعبير واضح عن مدى اهتمام الدولة بأبنائها في جميع الظروف، ويطيب لي هنا أن أشيد بما نلقاه من متابعة واهتمام من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حيث تم البدء في تطبيق البرامج فعلياً عام 2018 والذي أسهم منذ تطبيقه حتى الآن بإعادة تأهيل وإدماج (7458) مستفيداً، ومما يؤكد النجاح المميز لمنهجية العمل هي نسبة الالتزام بين المستفيدين والتي بلغت 97.5%، وهذه -يا سيدي- تعد من أعلى النسب العالمية ما لم تكن هي الأعلى.
سيدي حضرة صاحب الجلالة إن مملكة البحرين، بقيادتكم الحكيمة، تواصل السير نحو تعزيز القيم الإنسانية والمبادئ السامية في نظام العدالة، حيث إن قانون العقوبات البديلة يمثل خطوة رائدة ونقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية تعكس حرص مملكة البحرين على تعزيز الاندماج الاجتماعي والالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وقد لاقى تطبيق برنامجي (العقوبات البديلة والسجون المفتوحة) اشادة على المستوى الإقليمي والدولي، وحصلت تلك البرامج على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز للأمن العربي، وعلى شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وختاماً فإني أتقدم إلى جلالتكم من أعماقنا الوطنية بخالص التقدير والولاء، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم سنداً وذخراً لنهضة الوطن ومجده، وأن يحفظ ولي عهدكم الأمين وأنجالكم الكرام، وأن يديم على البحرين عزتها ومنعتها ومجدها الوطني في ظل عهدكم الزاهر بإذن الله، ودمتم سالمين سيدي.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،
ومن جانبهم، رفع الحضور الكريم عظيم الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على تفضل جلالته بلقائهم والاطمئنان على أحوالهم واحتياجاتهم، وحرصه -حفظه الله- على ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها المجتمع البحريني على امتداد تاريخه، معربين عن أصدق مشاعر الوفاء والإخلاص والولاء وأسمى معاني الاعتزاز بصاحب الجلالة قائداً حكيماً، سائلين الله جل جلاله أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويديم على جلالته نعمة الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحفظ وطننا الغالي العزيز آمنًا مستقرًا لتحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة.
وفي ختام اللقاء شكر جلالة الملك المعظم الجميع على هذه الجهود الطيبة، وأعرب جلالته عن تمنياته نجاح دورة الألعاب المدرسية الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الشهر الجاري لأول مرة، مضيفًا جلالته أن استضافة المملكة أكثر من 5500 مشارك بين لاعب ومدرب وإداري من أكثر من70 دولة من العالم ضمن دورة رياضية بين المدارس تقام في مملكة البحرين، يُعد إنجازًا ضمن إنجازات البحرين العديدة.
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