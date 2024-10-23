إجـراءات استبـاقـيـة مـن الأشغـال والبلديات للتعامل مع الأمطار وصيانة شبكات التصريف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت وزارة الأشغال بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة مواصلة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع موسم الأمطار، من خلال تكثيف أعمال التنظيف الدوري لفتحات تصريف الأمطار والصيانة المستمرة لمحطات الضخ في كافة مناطق مملكة البحرين.
وأوضحت الوزارة أن برنامج الصيانة الدورية يشمل تنظيف وتفريغ خزانات تجميع مياه الأمطار والخزانات الامتصاصية للتأكد من فاعليتها وتشغيلها بالصورة الكاملة مع بدء فصل الشتاء وتوقع هطول الأمطار.
ولفتت وزارة الأشغال إلى أن التنسيق قائم مع وزارة شؤون البلديات والزراعة وأن فرق طوارئ الأمطار على استعداد للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، التي يتم التعامل معها بشكل فوري، إذ تعمل وزارة الأشغال على ضمان انسيابية الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية، فيما تقوم وزارة شؤون البلديات والزراعة بمتابعة الشوارع الداخلية والفرعية، منوهة في هذا الصدد باستمرار التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن، المتمثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، والمتابعة مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة لرصد مواقف تجمعات مياه الأمطار، وذلك لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.
من جهتها أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة الاستعداد للتعامل مع موسم الأمطار وفقا لخطة العمل المعمول بها، إذ تم تشكيل فرق طوارئ الأمطار في أمانة العاصمة وبلديات المحرق والشمالية والجنوبية وتم توزيع مهامها سواء المعنية بالعمل الميداني أو تلقي الاتصالات والتنسيق بين الجهات المعنية.
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