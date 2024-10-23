إجـراءات استبـاقـيـة مـن الأشغـال والبلديات للتعامل مع الأمطار وصيانة شبكات التصريف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬يشمل‭ ‬تنظيف‭ ‬وتفريغ‭ ‬خزانات‭ ‬تجميع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬والخزانات‭ ‬الامتصاصية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬فاعليتها‭ ‬وتشغيلها‭ ‬بالصورة‭ ‬الكاملة‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬وتوقع‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭.‬

ولفتت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬قائم‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وأن‭ ‬فرق‭ ‬طوارئ‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬تجمعات‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية،‭ ‬فيما‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بمتابعة‭ ‬الشوارع‭ ‬الداخلية‭ ‬والفرعية،‭ ‬منوهة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬باستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬والمتابعة‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬ومجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬لرصد‭ ‬مواقف‭ ‬تجمعات‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وذلك‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬وفقا‭ ‬لخطة‭ ‬العمل‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فرق‭ ‬طوارئ‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬وبلديات‭ ‬المحرق‭ ‬والشمالية‭ ‬والجنوبية‭ ‬وتم‭ ‬توزيع‭ ‬مهامها‭ ‬سواء‭ ‬المعنية‭ ‬بالعمل‭ ‬الميداني‭ ‬أو‭ ‬تلقي‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬