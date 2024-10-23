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تنفيذا للتوجيهات الملكية.. وزير الداخلية يعلن مؤتمرا وطنيا لتأصيل الهوية البحرينية

10/23/2024 7:03:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة،‭ ‬بحضور‭ ‬الأعضاء‭ ‬وزراء‭: ‬العمل،‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الإعلام،‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬بالأعضاء،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تشرف‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬البرلماني،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬جاهزيتنا‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬لضمان‭ ‬اقتباس‭ ‬كافة‭ ‬عناصرها‭ ‬أينما‭ ‬توجهنا،‭ ‬وبما‭ ‬يمكّننا‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتجديد،‭ ‬وبين‭ ‬اشتراطات‭ ‬حماية‭ ‬أمننا‭ ‬الوطني،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات،‭ ‬تعكس‭ ‬فكرا‭ ‬ملكيا‭ ‬متقدما‭ ‬ونهجا‭ ‬ساميا‭ ‬لتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لمبادرات‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬محل‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتقدير‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ (‬بحريننا‭) ‬إطلاق‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطني‭ ‬لتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬وبدء‭ ‬الإعداد‭ ‬والتجهيز‭ ‬له‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2025‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬والتقييم‭ ‬والبناء‭ ‬عليها،‭ ‬فمنذ‭ ‬إطلاق‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية،‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬مــؤشرات‭ ‬أداء‭ ‬خاصــة‭ ‬لقيــاس‭ ‬اتجاهــات‭ ‬الــرأي‭ ‬العــام،‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬معرفــة‭ ‬تأثير‭ ‬تنفيــذ‭ ‬المبــادرات‭ ‬الوطنيــة‭ ‬عــلى‭ ‬الجمهــور،‭ ‬ولفت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬دراسة‭ ‬تأصيل‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬لإنشاء‭ ‬آلية‭ ‬دائمة‭ ‬لتأصيل‭ ‬القيم‭ ‬والسلوكيات‭ ‬الإيجابية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ (‬بحريننا‭) ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬أهدافها‭ ‬ومبادئها‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬السامية‭ ‬والأهداف‭ ‬النبيلة‭ ‬للمشروع‭ ‬الاصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تستند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬وعمل‭ ‬وطني‭ ‬متكامل‭ ‬لرؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬بدأت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬مبادرات‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬الصورة‭ ‬العامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ (‬2024-2026‭) ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬رؤية‭ ‬وميثاق،‭ ‬اقتصاد‭ ‬الابتكار‭ ‬والمستقبل،‭ ‬أرض‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬والحضارة‭ ‬ومستجدات‭ ‬مبادرة‭ ‬كاميرا‭ ‬بحرينية‭ ‬أفلام‭ ‬سينمائية‭ ‬وثائقية،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مبادرات‭ ‬الوزارة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمنصة‭ ‬التطوع‭ ‬وتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والدراسات‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭ ‬مبادراتها،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬مقرر‭ ‬الثقافة‭ ‬الشعبية‭ ‬وبرنامج‭ ‬الخدمة‭ ‬الوطني‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وبكم‭ ‬يفخر‭ ‬الوطن‭ ‬وغراس‭ ‬المستقبل،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬مستجدات‭ ‬مبادرات‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة،‭ ‬منها‭ ‬إطلاق‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬بحريننا‭ ‬في‭ ‬عيوننا‮»‬‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬ومشروع‭ ‬التعريف‭ ‬بتاريخ‭ ‬ومعالم‭ ‬جزر‭ ‬حوار‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعرض‭ ‬مستجدات‭ ‬حملة‭ ‬موضعة‭ ‬الخطة‭ (‬معا‭ ‬نصنع‭ ‬المستقبل‭) ‬واعتماد‭ ‬مشروع‭ ‬رقمنة‭ ‬مجلة‭ ‬وطني‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬المسؤولة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬مؤشراتها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الأعمال‭ ‬الوثائقية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬وتأكيد‭ ‬الهوية‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بتاريخ‭ ‬الوطن،‭ ‬مع‭ ‬تضمين‭ ‬مبادئ‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬الكشافة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تطوير‭ ‬مبادرات‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭. ‬

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