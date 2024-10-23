تنفيذا للتوجيهات الملكية.. وزير الداخلية يعلن مؤتمرا وطنيا لتأصيل الهوية البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، صباح أمس، اجتماع اللجنة، بحضور الأعضاء وزراء: العمل، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شؤون مجلس الوزراء، الإعلام، شؤون الشباب.
في بداية الاجتماع، رحب وزير الداخلية، رئيس لجنة المتابعة بالأعضاء، معربا عن تشرف اللجنة بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بافتتاح دور الانعقاد البرلماني، والتي تتضمن تنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزيتنا في تأصيل الهوية البحرينية، لضمان اقتباس كافة عناصرها أينما توجهنا، وبما يمكّننا من ضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد، وبين اشتراطات حماية أمننا الوطني، لافتا إلى ان هذه التوجيهات، تعكس فكرا ملكيا متقدما ونهجا ساميا لتأصيل الهوية البحرينية، مشيدا في هذا السياق بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمبادرات (بحريننا)، وهو أمر محل الاعتزاز والتقدير.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة الوزارية للخطة الوطنية (بحريننا) إطلاق مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية وبدء الإعداد والتجهيز له حيث يتوقع عقده في الربع الأول من 2025.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على مواصلة الدراسات والبحوث والتقييم والبناء عليها، فمنذ إطلاق الخطة الوطنية، تم تحديد مــؤشرات أداء خاصــة لقيــاس اتجاهــات الــرأي العــام، تساعد على معرفــة تأثير تنفيــذ المبــادرات الوطنيــة عــلى الجمهــور، ولفت في هذا الشأن إلى مشروع دراسة تأصيل القيم الوطنية في المجتمع البحريني لإنشاء آلية دائمة لتأصيل القيم والسلوكيات الإيجابية، مؤكدا أن (بحريننا) اعتمدت في أهدافها ومبادئها على القيم السامية والأهداف النبيلة للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم، كما أنها تشكل دعما من خلال ما تستند إليه من شراكة مجتمعية وعمل وطني متكامل لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
بعد ذلك، بدأت اللجنة الوزارية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض وزير الإعلام مبادرات وزارة الإعلام في استراتيجية الصورة العامة لمملكة البحرين (2024-2026) والتي تتضمن رؤية وميثاق، اقتصاد الابتكار والمستقبل، أرض اللؤلؤ والحضارة ومستجدات مبادرة كاميرا بحرينية أفلام سينمائية وثائقية، كما استعرضت وزيرة شؤون الشباب مبادرات الوزارة المرتبطة بمنصة التطوع وتعزيز الهوية الوطنية والدراسات المعنية بهذا الشأن. وفي السياق ذاته استعرض رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار عددا من المبادرات الثقافية التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني، كما تناولت وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء مبادراتها، من ضمنها مقرر الثقافة الشعبية وبرنامج الخدمة الوطني والهوية الوطنية وبكم يفخر الوطن وغراس المستقبل، كما قدمت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض مستجدات مبادرات وزارة السياحة، منها إطلاق مسابقة «بحريننا في عيوننا» للتصوير الفوتوغرافي ومشروع التعريف بتاريخ ومعالم جزر حوار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.. بالإضافة إلى قيام المكتب التنفيذي بعرض مستجدات حملة موضعة الخطة (معا نصنع المستقبل) واعتماد مشروع رقمنة مجلة وطني الإلكترونية.
وخلال الاجتماع أكد أهمية العمل على تعزيز المواطنة المسؤولة والاستثمار في تعزيز الهوية البحرينية من خلال تأكيد مؤشراتها في كافة الأعمال الوثائقية.
كما أكد أهمية دور الشباب ومساهمتهم في نشر وتأكيد الهوية والاعتزاز بتاريخ الوطن، مع تضمين مبادئ الهوية البحرينية في المناهج الدراسية والعمل على الاستفادة من مشروع الكشافة في المدارس.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير مبادرات «بحريننا» وتحقيق الأهداف المرجوة لما فيه صالح الوطن والمواطن وفي إطار من الشراكة المجتمعية.
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